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De ce Kate Middleton are mereu o fundă la Wimbledon? Doar câteva persoane au dreptul să o poarte în piept

De: Daniel Matei 14/07/2026 | 13:30
De ce Kate Middleton are mereu o fundă la Wimbledon? Doar câteva persoane au dreptul să o poarte în piept
Sursa foto: Profimedia
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Kate Middleton a atras din nou toate privirile la finala masculină de la Wimbledon, însă nu doar ținuta sa elegantă a stârnit interesul publicului. Un mic accesoriu prins pe rochie, funda în culorile verde și mov, are o semnificație specială și poate fi purtat doar de un număr restrâns de persoane.

Kate Middleton poartă mereu o fundă la Wimbledon

Potrivit newsweek.com, funda verde și mov, cunoscută drept Committee Bow, reprezintă unul dintre simbolurile oficiale ale All England Lawn Tennis and Croquet Club, instituția care organizează Wimbledon. Culorile verde închis și mov sunt asociate turneului încă de la începutul secolului al XX-lea și au devenit emblematice pentru cel mai vechi turneu de tenis din lume.

Kate Middleton poartă această fundă deoarece este patronul All England Club, funcție pe care a preluat-o în 2016 de la regina Elisabeta a II-a. În această calitate, prințesa participă în fiecare an la cele mai importante momente ale turneului și înmânează trofeele câștigătorilor competiției.

Mesajul pe care îl transmite funda

Potrivit tradiției și regulamentului, doar patronul clubului, președintele, vicepreședinții, membrii comitetului de conducere și un număr restrâns de oficiali ai All England Club au dreptul să poarte această fundă. Din acest motiv, accesoriul nu este unul pur decorativ, mai scrie presa britanică.

De-a lungul anilor, funda a devenit unul dintre detaliile vestimentare care o identifică pe Kate Middleton la Wimbledon. Deși prințesa își schimbă ținutele la fiecare ediție, ea poartă aproape întotdeauna acest simbol oficial, indiferent de culoarea rochiei alese.

La ediția din acest an, Kate Middleton a purtat o rochie într-o nuanță de albastru deschis, accesorizată cu celebra fundă verde și mov. După victoria italianului Jannik Sinner în fața germanului Alexander Zverev, Kate Middleton a coborât pe Terenul Central pentru ceremonia de premiere, unde i-a înmânat trofeul de campion lui Sinner, iar lui Zverev i-a oferit trofeul rezervat finalistului.

Înaintea festivității de premiere, prințesa a fost întâmpinată cu aplauze puternice de spectatorii prezenți în tribune. După înmânarea trofeelor, Kate Middleton, însoțită de prințul William și de copiii lor, prințul George și prințesa Charlotte, a stat de vorbă cu Jannik Sinner, felicitându-l pentru câștigarea titlului la Wimbledon.

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