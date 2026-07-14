Fratele Mădălinei Manole, mărturisire dureroasă la 16 ani de la moartea artistei: „Nu știu cum arată nepotul meu”

La 16 ani de la dispariția Mădălinei Manole, durerea din familia artistei pare la fel de puternică. Ziua în care regretata cântăreață ar fi trebuit să își sărbătorească împlinirea a 59 de ani s-a transformat, încă o dată, într-un moment apăsător pentru cei care au iubit-o. De această dată, fratele ei, Marian Manole, a făcut o mărturisire care i-a surprins pe mulți.

Bărbatul a povestit despre una dintre cele mai mari suferințe pe care le poartă de când și-a pierdut sora. Deși au trecut mai bine de un deceniu și jumătate, el a spus că nu a reușit niciodată să construiască o relație cu fiul Mădălinei Manole și că nici măcar nu știe cum arată.

Fratele Mădălinei Manole, mărturisire neașteptată

Marian Manole a povestit că singura întâlnire cu nepotul său a avut loc cu mulți ani în urmă, iar de atunci nu a mai avut niciun contact cu acesta. Singurele imagini pe care le-a văzut au fost cele apărute în trecut pe rețelele de socializare.

„Nici eu, ca unchi, nu îmi cunosc nepotul. L-am văzut pe rețelele de socializare în anumite ipostaze micuț. Nu acum! Copilul pe 8 iulie, băiatul Mădălinei, a împlinit 17 ani. Eu nu știu cum arată în momentul de față. Nu am cu cine să vorbesc. Prima și singura dată când mi-am văzut nepoțelul a fost la Revelionul din 2009 spre 2010”, a declarat Marian Manole la Antena Stars.

Mărturisirea vine chiar în ziua în care familia ar fi trebuit să o sărbătorească pe artista care a rămas în inimile românilor prin melodiile sale. În schimb, 14 iulie continuă să fie o zi încărcată de lacrimi și regrete.

„Ar fi făcut 59 de ani și ar fi trebuit să o sărbătorim”

Fratele regretatei cântărețe a spus că nu doar lipsa surorii sale îl apasă, ci și faptul că familia nu a mai avut ocazia să fie împreună. El a mărturisit că se gândește deseori cum ar fi arătat viața lor dacă tragedia din 2010 nu s-ar fi produs. Un alt regret care îl urmărește este că fiul său și Petru, băiatul Mădălinei Manole, deși sunt veri, nu au avut niciodată ocazia să se întâlnească.

„Ar fi făcut 59 de ani și ar fi trebuit să o sărbătorim. Zilele trecute, pe data de 2 iulie, a fost ziua tatălui nostru. S-a prăpădit și el acum șase ani. Cum ar fi fost dacă el ar fi fost în viață. Ce frumos ar fi fost! Și tata, și mama și ea! Băiatul meu, băiatul ei, veri… nu s-au văzut niciodată și nu s-au cunoscut. Mă întreb mereu… cum ar fi fost?”, a spus acesta.

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