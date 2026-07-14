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Ce avere avea Sam Neill, de fapt. Starul din Jurassic Park a murit la 78 de ani

De: Andreea Stăncescu 14/07/2026 | 15:03
Ce avere avea Sam Neill, de fapt. Starul din Jurassic Park a murit la 78 de ani
Ce avaere avea Sam Neill / Sursa foto: Profimedia
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Moartea actorului Sam Neill, cunoscut în întreaga lume pentru rolul memorabil al doctorului Alan Grant din seria „Jurassic Park”, a întristat milioane de fani. Artistul s-a stins din viață pe 13 iulie, la vârsta de 78 de ani, la doar câteva luni după ce anunțase cu bucurie că învinsese cancerul. În urma sa rămân o carieră impresionantă, o familie îndurerată și o avere considerabilă, construită de-a lungul mai multor decenii de muncă în industria filmului și din investiții inspirate.

averea lui Sam Neill era estimată la aproximativ 18-20 de milioane de dolari în momentul decesului. Actorul și-a construit cea mai mare parte a patrimoniului datorită rolurilor din cinematografie și televiziune, unde a avut o carieră de peste 50 de ani. Aparițiile sale în producții de succes i-au adus venituri importante și l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați actori din generația sa.

Totuși, filmul nu a fost singura sursă a averii sale. Sam Neill a investit cu succes și în industria vinului din Noua Zeelandă, țara pe care o considera acasă. Actorul a dezvoltat propria podgorie, Two Paddocks, un brand apreciat pentru vinurile premium produse în regiunea Central Otago. De asemenea, a avut investiții și în domeniul viticol Craggy Range, contribuind la extinderea afacerilor sale dincolo de lumea cinematografiei.

Sursa foto: Profimedia

Sam Neill se vindecase de cancer în urmă cu câteva luni

Decesul actorului a fost anunțat de familie printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Deși nu a fost comunicată oficial cauza morții, apropiații au explicat că sistemul său imunitar fusese grav afectat în urma tratamentelor împotriva limfomului cu celule T, diagnosticat în 2022. În luna aprilie, Sam Neill a declarat că s-a vindecat de cancer.

 „Tocmai am făcut o ecografie și nu am cancer în corpul meu, este un lucru extraordinar. Sunt foarte, foarte încântat că se poate întâmpla asta”, spunea Sam Neill în urmă cu trei luni.

Potrivit fostei sale partenere, Laura Tingle, această vulnerabilitate l-ar fi expus unor infecții severe, iar presa internațională relatează că actorul ar fi murit în urma unei pneumonii.

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