Acasă » Știri » Un coleg rupe tăcerea după moartea lui Doru de la Constanța. Ce i-ar fi afectat grav sănătatea

Un coleg rupe tăcerea după moartea lui Doru de la Constanța. Ce i-ar fi afectat grav sănătatea

De: Denisa Crăciun 14/07/2026 | 15:58
Un coleg rupe tăcerea după moartea lui Doru de la Constanța. Ce i-ar fi afectat grav sănătatea
Doru de la Constanța/ sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doru de la Constanța s-a stins din viață, iar asta a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Colegii săi au transmis un semnal de alarmă în mediul online. Unul dintre ei spune că manelistul ar fi avut un program prea încărcat, astfel că oboseala acută i-ar fi fost fatală.

După decesul artistului au apărut noi declarații din partea apropiaților. Unul dintre colegii lui Doru spune că în ultima vreme era suprasolicitat, din cauza numărului foarte mare de evenimente pe care le avea de onorat. Manelistul a murit la vârsta de doar 44 de ani, din cauza unor probleme de sănătate cu care s-ar fi confruntat în ultimul timp.

Ce spune un coleg după moartea lui Doru de la Constanța

Doru de la Constanța ar fi avut mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă. Bărbatul de 44 de ani era internat la Spitalul Militar Constanța. Totuși, un coleg de breaslă a vorbit și despre o altă posibilă explicație. El susține că stresul și oboseala cu care s-a confruntat, din cauza nopților pierdute la evenimente, i-ar fi fost fatale. Mai mult decât atât, bărbatul spune că ar trebui să se discute des despre acest subiect, pentru că un astfel de stil de viață ar putea fi periculos pentru oameni.

Doru de la Constanța! Păcat, o mare pierdere, un artist mare, o voce mare 😢 Oamenii trebuie să înțeleagă că meseria asta este grea… Nesomnul te distruge psihic și îți scurtează viața exagerat de repede. Trăim vremuri în care văd instrumentiști tineri, chiar și unii mai în vârstă, care vor ca noi, soliștii, să luăm evenimente în fiecare zi, fără să se gândească vreo clipă, a scris Robert Anghel, în mediul online.

Familia suferă după dispariția manelistului. Nepoata bărbatului a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Cei care l-au cunoscut și nu numai au reacționat imediat la postare.

Unchiul meu drag și bun… Ce drag ai avut tu să cânți la cununie. Dacă aș fi știut, of, Doamne… Te voi iubi toată viața mea. Dumnezeu să te odihnească în pace, că ai fost un milos, cu suflet bun, a scris nepoata manelistului.

VEZI ȘI: Ultima imagine cu Doru de la Constanța în viață. Cu cine a fost surprins manelistul, înainte să moară

Imagini de la priveghiul lui Doru de la Constanța. Manelistul a murit la doar 44 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Știri
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Știri
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de copiii lui Kim Kardashian
Mediafax
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de...
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să publice toate Hotărârile de Guvern care fac referire la sprijinul acordat de România și datele la care au fost emise
Gandul.ro
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
A intrat într-o casă de 1 euro din Italia și a înțeles imediat de ce este atât de ieftină: „Mergeam doar pe marginea podelei”
Adevarul
A intrat într-o casă de 1 euro din Italia și a înțeles imediat...
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
Digi24
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
Click.ro
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune...
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Digi 24
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase...
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
Digi24
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui...
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor.ro
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e...
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
go4it.ro
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Descopera.ro
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să publice toate Hotărârile de Guvern care fac referire la sprijinul acordat de România și datele la care au fost emise
Gandul.ro
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă
Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant. Tarifele practicate pe litoral
Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant. Tarifele practicate pe litoral
(P) Cum influențează recenziile popularitatea unui joc de casino online
(P) Cum influențează recenziile popularitatea unui joc de casino online
Vezi toate știrile