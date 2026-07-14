Un coleg rupe tăcerea după moartea lui Doru de la Constanța. Ce i-ar fi afectat grav sănătatea

Doru de la Constanța s-a stins din viață, iar asta a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Colegii săi au transmis un semnal de alarmă în mediul online. Unul dintre ei spune că manelistul ar fi avut un program prea încărcat, astfel că oboseala acută i-ar fi fost fatală.

După decesul artistului au apărut noi declarații din partea apropiaților. Unul dintre colegii lui Doru spune că în ultima vreme era suprasolicitat, din cauza numărului foarte mare de evenimente pe care le avea de onorat. Manelistul a murit la vârsta de doar 44 de ani, din cauza unor probleme de sănătate cu care s-ar fi confruntat în ultimul timp.

Ce spune un coleg după moartea lui Doru de la Constanța

Doru de la Constanța ar fi avut mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă. Bărbatul de 44 de ani era internat la Spitalul Militar Constanța. Totuși, un coleg de breaslă a vorbit și despre o altă posibilă explicație. El susține că stresul și oboseala cu care s-a confruntat, din cauza nopților pierdute la evenimente, i-ar fi fost fatale. Mai mult decât atât, bărbatul spune că ar trebui să se discute des despre acest subiect, pentru că un astfel de stil de viață ar putea fi periculos pentru oameni.

Doru de la Constanța! Păcat, o mare pierdere, un artist mare, o voce mare 😢 Oamenii trebuie să înțeleagă că meseria asta este grea… Nesomnul te distruge psihic și îți scurtează viața exagerat de repede. Trăim vremuri în care văd instrumentiști tineri, chiar și unii mai în vârstă, care vor ca noi, soliștii, să luăm evenimente în fiecare zi, fără să se gândească vreo clipă, a scris Robert Anghel, în mediul online.

Familia suferă după dispariția manelistului. Nepoata bărbatului a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Cei care l-au cunoscut și nu numai au reacționat imediat la postare.

Unchiul meu drag și bun… Ce drag ai avut tu să cânți la cununie. Dacă aș fi știut, of, Doamne… Te voi iubi toată viața mea. Dumnezeu să te odihnească în pace, că ai fost un milos, cu suflet bun, a scris nepoata manelistului.

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Imagini de la priveghiul lui Doru de la Constanța. Manelistul a murit la doar 44 de ani