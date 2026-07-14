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Când are loc Beach Please! 2027. Cât costă biletele și ce trebuie să știi

De: Anca Lupescu 14/07/2026 | 16:17
Când are loc Beach Please! 2027. Cât costă biletele și ce trebuie să știi
Se anunta o editie incendiara
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Organizatorii Beach Please! au anunțat primele detalii despre ediția din 2027. Festivalul va avea loc și anul viitor pe plaja din Costinești, la Nibiru, iar biletele au fost deja puse în vânzare la prețuri early bird. Iată când are loc Beach Please! 2027, cât costă accesul și ce reguli trebuie să respecte participanții.

Când are loc Beach Please! 2027

Beach, Please! 2027 se va desfășura în perioada 7 – 11 iulie, pe plaja din Costinești de la Nibiru. Vârsta minimă pentru a participa la festival rămâne 14 ani. Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 15 ani trebuie să vină acompaniați de un părinte sau un tutore legal. Părintele sau tutorele trebuie să aibă un bilet valid pentru a intra la Beach, Please!.

Cât costă biletele la Beach, Please! 2027

  • Bilete General Access – 5 Days Pass – 578 RON (109.06 EUR)
  • Bilete General Access Plus – 5 Days Pass (timp redus la cozi) – 631 RON (119.06 EUR)
  • Bilete GOLDEN CIRCLE — 5 Days Pass (acces la zona dedicată din fața scenei) – 901 RON (170.00 EUR)
  • Bilete VIP — 5 Days Pass (acces la zona VIP, mai aproape de scenă + bar VIP + toalete VIP) – 1590 RON (300.00 EUR)
  • Bilete ULTRA VIP — 5 Days Pass (la fel ca biletele VIP + acces rapid) – 2120 RON (400.00 EUR)
  • Bilete ULTRA VIP + GOLDEN CIRCLE — 5 Days Pass – 2650 RON (500.00 EUR)

Toate biletele sunt nominale și netransmisibile. La achiziționarea unui bilet, trebuie furnizat numele complet al participantului. Dacă participantul nu poate lua parte la eveniment, biletul devine nul, iar numele înscris pe acesta nu mai poate fi modificat ulterior. Biletele sunt nerambursabile.

Record la Beach, Please! 2026

Beach, Please! 2026 a încheiat cea mai mare ediție din istoria festivalului, cu peste 600.000 de participanți în cele cinci zile de eveniment și inaugurarea oficială a stațiunii NIBIRU din Costinești. Ediția aniversară a adus pe scenă artiști internaționali de top, a stabilit noi recorduri de audiență și a confirmat statutul festivalului drept unul dintre cele mai mari evenimente de muzică urbană din Europa.

Festivalul a atras aproape 30.000 de turiști din străinătate, iar organizatorii spun că publicul a fost mai numeros și mai divers decât în anii precedenți. Potrivit acestora, investițiile în infrastructură, producție și măsuri de siguranță au contribuit la creșterea încrederii participanților, inclusiv a părinților care au ales să vină împreună cu copiii lor sau să îi lase să participe la eveniment.

Atmosfera a rămas una animată pe tot parcursul festivalului, chiar și în serile cu vreme nefavorabilă, când zeci de mii de oameni au rămas în fața scenelor până la finalul concertelor.

Record de audiență în a treia zi

Punctul culminant al ediției a fost ziua a treia, când aproximativ 155.000 de persoane au fost prezente la NIBIRU, cea mai mare audiență înregistrată vreodată la Beach, Please!.

În aceeași seară au urcat pentru prima dată pe o scenă din România rapperii Future și Quavo, alături de INNA și B.U.G. Mafia.

Tot atunci, Sheck Wes a transmis un mesaj despre pace, respect, solidaritate și responsabilitate, condamnând violența, rasismul și războiul. Selly și Yausuf au vorbit despre relația dintre părinți și copii și importanța familiei, iar apariția pe scenă a bunicuței devenite simbol al comunității Beach, Please! s-a numărat printre cele mai apreciate momente ale ediției.

Playboi Carti, Tyla și Don Toliver, printre capetele de afiș

Unul dintre cele mai așteptate concerte a fost cel al lui Playboi Carti, care a ajuns la festival după un zbor urmărit de milioane de persoane pe platforma FlightRadar24.

Don Toliver a revenit la Beach, Please! și a ales festivalul din România pentru a interpreta în premieră o piesă nelansată, oferind publicului un moment exclusiv.

Artista sud-africană Tyla a urcat pentru prima dată pe scena festivalului cu producția completă a show-ului său internațional. În timpul concertului, aceasta a invitat o tânără din public să cânte alături de ea piesa „Water”, moment care a devenit viral pe rețelele sociale și a fost preluat de publicații internaționale.

Artiști români și internaționali

Line-up-ul Beach, Please! 2026 a inclus și nume precum:

  • Yeat;
  • Rich Amiri;
  • Ski Mask The Slump God;
  • Jeleel;
  • Nemzzz;
  • Xaviersobased;
  • Apollored1;
  • Prettifun;
  • Ian;
  • Azteca;
  • Alex Velea.

Organizatorii consideră că ediția aniversară a consolidat poziția festivalului în circuitul marilor turnee internaționale.

Discursul lui Selly a încheiat festivalul

Ultimul moment al ediției a fost discursul susținut de Selly în fața participanților. Fondatorul Beach, Please! a vorbit despre ambiția noii generații, despre curajul de a transforma ideile în proiecte de amploare și despre posibilitatea ca România să devină un reper pentru marile evenimente de entertainment din Europa.

 „Dacă BEACH, PLEASE! a demonstrat că România poate organiza unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, NIBIRU își propune să demonstreze că România poate construi una dintre cele mai spectaculoase destinații de entertainment din Europa”, a spus influencerul.

Începând cu 16 iulie, NIBIRU își deschide oficial porțile și va funcționa zilnic până pe 30 august. Spațiul va găzdui concerte, spectacole, activități și experiențe dedicate tuturor categoriilor de public. Astfel, atmosfera de la BEACH, PLEASE! va continua pe tot parcursul verii, transformând NIBIRU într-o destinație dedicată muzicii, divertismentului și timpului petrecut alături de familie și prieteni.

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