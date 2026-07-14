Acasă » Știri » Loredana Groza, mesaj copleșitor pentru fiica ei, la împlinirea vârstei de 28 de ani: „Îți mulțumesc că exiști”

Loredana Groza, mesaj copleșitor pentru fiica ei, la împlinirea vârstei de 28 de ani: „Îți mulțumesc că exiști”

De: Andreea Stăncescu 14/07/2026 | 16:34
Loredana Groza, mesaj copleșitor pentru fiica ei, la împlinirea vârstei de 28 de ani: „Îți mulțumesc că exiști”
Ce urare i-a făcut Loredana Groza fiicei sale / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Loredana Groza trăiește una dintre cele mai speciale zile din an. Artista este o mamă extrem de mândră de fiica sa, Elena, care împlinește astăzi 28 de ani. Cu această ocazie, cântăreața i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat dragostea și recunoștința pentru cea care i-a schimbat viața în urmă cu aproape trei decenii.

Loredana Groza a vorbit de mai multe ori despre relația apropiată pe care o are cu Elena. Artista a explicat că și-a dorit întotdeauna să construiască o legătură bazată pe încredere și prietenie.

Astăzi, cu ocazia zilei sale de naștere, cântăreața a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Loredana Groza a mărturisit că ziua de 14 iulie are o semnificație aparte pentru ea, deoarece este momentul în care a devenit mamă. A transmis că Elena reprezintă cel mai prețios dar din viața sa și a subliniat că încearcă, în fiecare zi, să fie cea mai bună mamă.

Totodată, a vorbit despre bucuria de a-și vedea fiica transformându-se într-un om frumos și despre lecțiile pe care le-a învățat de la aceasta, precum iubirea necondiționată, aprecierea lucrurilor simple și dorința de a răspândi bunătate în jur.

„Astăzi e ziua ta, Elena.

Pentru mine, este cea mai importantă zi din an.14 iulie este ziua în care am trăit cea mai importantă experiență din viață care m-a schimbat pentru totdeauna și mi-a dat cel mai frumos sens: să fiu mamă. Ești cel mai prețios dar și îmi place să cred că tu m-ai ales.

Sunt aici pentru tine, necondiționat, și învăț în fiecare zi să fiu mama ta. Mă bucur să te văd crescând și devenind un om atât de frumos.

Tu mă înveți să iubesc mai profund și să mă bucur de lucrurile simple, să nu judec pe nimeni, și să dăruiesc bucurie tuturor celor care îmi ies în cale! Să fii fericită și mereu ocrotită! Îți mulțumesc că exiști. Te iubesc infinit, Elena mea. Happy Birthday, my baby.

Love, Mama”, a scris Loredana Groza pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza

Spre deosebire de celebra sa mamă, Elena a ales să stea departe de lumina reflectoarelor. Deși provine dintr-o familie cunoscută, tânăra și-a construit propriul drum profesional și lucrează în culisele unui important post de radio din România, ocupându-se de partea de producție. Alegerea reflectă dorința sa de a avea o carieră discretă, fără expunere mediatică.

„Ea activează în culise, ocupându-se de producție la unul dintre cele mai prestigioase posturi de radio din țară. Această alegere neașteptată de carieră reflectă dorința și autonomia ei de a-și forma un traseu în sfera media.”, a declarat Loredana Groza în urmă cu ceva timp.

CITEȘTE ȘI: Loredana nu se mai ascunde. Cum a apărut cântăreața după ce și-a remodelat complet silueta

Remus Truică și Diana Cîțu s-au căsătorit la Monaco. Nunta fabuloasă a avut loc la fosta reședință a lui Karl Lagerfeld de pe Riviera Franceză

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Știri
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Știri
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de copiii lui Kim Kardashian
Mediafax
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de...
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să publice toate Hotărârile de Guvern care fac referire la sprijinul acordat de România și datele la care au fost emise
Gandul.ro
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
A intrat într-o casă de 1 euro din Italia și a înțeles imediat de ce este atât de ieftină: „Mergeam doar pe marginea podelei”
Adevarul
A intrat într-o casă de 1 euro din Italia și a înțeles imediat...
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
Digi24
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
Click.ro
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune...
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Digi 24
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase...
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
Digi24
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui...
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor.ro
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e...
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
go4it.ro
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Descopera.ro
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să publice toate Hotărârile de Guvern care fac referire la sprijinul acordat de România și datele la care au fost emise
Gandul.ro
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă
Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant. Tarifele practicate pe litoral
Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant. Tarifele practicate pe litoral
(P) Cum influențează recenziile popularitatea unui joc de casino online
(P) Cum influențează recenziile popularitatea unui joc de casino online
Vezi toate știrile