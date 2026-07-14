Loredana Groza, mesaj copleșitor pentru fiica ei, la împlinirea vârstei de 28 de ani: „Îți mulțumesc că exiști”

Loredana Groza trăiește una dintre cele mai speciale zile din an. Artista este o mamă extrem de mândră de fiica sa, Elena, care împlinește astăzi 28 de ani. Cu această ocazie, cântăreața i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat dragostea și recunoștința pentru cea care i-a schimbat viața în urmă cu aproape trei decenii.

Loredana Groza a vorbit de mai multe ori despre relația apropiată pe care o are cu Elena. Artista a explicat că și-a dorit întotdeauna să construiască o legătură bazată pe încredere și prietenie.

Astăzi, cu ocazia zilei sale de naștere, cântăreața a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Loredana Groza a mărturisit că ziua de 14 iulie are o semnificație aparte pentru ea, deoarece este momentul în care a devenit mamă. A transmis că Elena reprezintă cel mai prețios dar din viața sa și a subliniat că încearcă, în fiecare zi, să fie cea mai bună mamă.

Totodată, a vorbit despre bucuria de a-și vedea fiica transformându-se într-un om frumos și despre lecțiile pe care le-a învățat de la aceasta, precum iubirea necondiționată, aprecierea lucrurilor simple și dorința de a răspândi bunătate în jur.

„Astăzi e ziua ta, Elena. Pentru mine, este cea mai importantă zi din an.14 iulie este ziua în care am trăit cea mai importantă experiență din viață care m-a schimbat pentru totdeauna și mi-a dat cel mai frumos sens: să fiu mamă. Ești cel mai prețios dar și îmi place să cred că tu m-ai ales. Sunt aici pentru tine, necondiționat, și învăț în fiecare zi să fiu mama ta. Mă bucur să te văd crescând și devenind un om atât de frumos. Tu mă înveți să iubesc mai profund și să mă bucur de lucrurile simple, să nu judec pe nimeni, și să dăruiesc bucurie tuturor celor care îmi ies în cale! Să fii fericită și mereu ocrotită! Îți mulțumesc că exiști. Te iubesc infinit, Elena mea. Happy Birthday, my baby. Love, Mama”, a scris Loredana Groza pe rețelele de socializare.

Cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza

Spre deosebire de celebra sa mamă, Elena a ales să stea departe de lumina reflectoarelor. Deși provine dintr-o familie cunoscută, tânăra și-a construit propriul drum profesional și lucrează în culisele unui important post de radio din România, ocupându-se de partea de producție. Alegerea reflectă dorința sa de a avea o carieră discretă, fără expunere mediatică.

„Ea activează în culise, ocupându-se de producție la unul dintre cele mai prestigioase posturi de radio din țară. Această alegere neașteptată de carieră reflectă dorința și autonomia ei de a-și forma un traseu în sfera media.”, a declarat Loredana Groza în urmă cu ceva timp.

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