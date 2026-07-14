Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești

După ce au acumulat vechimea legală pentru a ieși la pensie, mulți români se întreabă care merită să mai muncească 5 ani în plus doar pentru a primi o pensie mai mare pe lună.

În România, anii munciți în plus după obținerea anilor de vechime se plătește în plus, însă mulți pensionari se întreabă dacă efortul este recompensat pe măsură sau dacă diferența de bani este prea mică pentru încă 5 ani de muncă.

Cazurile în care pensia poate crește cu 800 de lei/lună

Dreptul legal de a ieși la pensie se poate realiza atunci când se atinge stagiul de 35 de ani de vechime în muncă – vechimea standard cerută de lege pentru a te putea pensiona la limita de vârstă. În 2026, Legea nr. 360/2023 prevede ca anii lucrați peste acest prag să genereze bonusuri, adică puncte de stabilitate la pensie pentru contribuțiile suplimentare.

Spre exemplu, în cazul unui român care alege să lucreze încă 5 ani peste stagiul de 35 de ani primește 1 punct/an + 5 puncte din contribuțiile plătite în cei 5 ani, ceea ce înseamnă un bonus de 10 puncte în plus. Valoarea punctului de referință este de 81 de lei, ceea ce înseamnă 10 puncte x 81 de lei = 810 lei în plus la pensie.

Aceste exemplu nu este valabil în cazul tuturor pensionarilor care aleg că muncească după ce împlinesc stagiul obligatoriu de 35 de ani. Un senior cu venituri mai mici poate acumula mai puține puncte, în timp ce un salariu mai mare poate acumula mai multe puncte contributive.

Calculul final depinde de istoricul veniturilor, perioadele contributive și momentul pensionării. Indiferent de situație, cei care amână pensionarea și continuă să lucreze încă 5 ani pot acumula bani în plus la pensie, venituri care poat conta semnificativ.

Punctele de stabilitate se acordă pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani, iar valoarea bonusului crește pe măsură ce cariera devine mai lungă, după cum urmează:

0.50 puncte de stabilitate – pentru fiecare an muncit peste 25 de ani – până la 30 de ani

0.75 puncte – pentru fiecare an muncit peste 30 de ani – 0.75 puncte

1 punct – pentru fiecare an muncit peste 35 de ani

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