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Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea

De: Denisa Crăciun 14/07/2026 | 17:11
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Fiica lui Sile Cămătaru a absolvit facultatea/ sursa foto: social media
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Motive de bucurie în familia lui Sile Cămătaru. Fiica lui cea mică a încheiat o etapă importantă din viața ei și anume a finalizat studiile universitare. Sara Balint a avut parte de un moment impresionant și o surpriză pe măsură.

Sara Balint, fiica cea mică a lui Sile Cămătaru, a absolvit facultatea. Tânăra este pregătită acum pentru următoarea etapă din viața ei, iar evenimentul nu putea să treacă neobservat. Aceasta a postat imagini inedite în mediul online din ziua cea mare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Fiica lui Sile Cămătaru a absolvit facultatea

Sara Balint a atins o etapă importantă în parcursul său academic. Aceasta s-a concentrat pe studiile din domeniul juridic.. Ea a urmat Facultatea de Drept din București. De asemenea, tânăra a fost la liceu tot în Capitală, iar ultimii ani și i-a dedicat universității. Deși este o persoană discretă, în ziua în care a avut loc ceremonia de absolvire a facultății a împărtășit totul cu urmăritorii ei. A purtat robă, tocă și eșarfa specifică ceremoniei de absolvire. Ea a avut alături de ea oamenii dragi, care au susținut-o.

Sara a primit și un cadou uluitor atunci când a intrat la facultate. La începutul facultății, fiica lui Sile Cămătaru a primit cadou o intervenție de augmentare mamară. Totuși, rezultatul nu a fost cel așteptat. În urmă cu ceva timp, ea a vorbit despre dezamăgirea prin care a trecut.

La fel ca orice doctor, are și eșecuri, iar eu m-am numărat printre aceste eșecuri ale domnului doctor (…) Greșeala a fost în momentul în care mi-a propus să-mi pună silicon sub glandă, nu sub glandă, sub mușchi (…) Asta a fost greșeala, pentru că m-am operat și după, în perioada de recuperare, siliconul a început să se coboare. Bine, că el coboară puțin până se așază, numai că la mine tot cobora. Și tot cobora, și tot cobora (…) Efectiv s-a dus cât s-a întins pielea, a declarat Sara Balint, fiica lui Sile Cămătaru.

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