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Cum l-a afectat pe Dani Balint notorietatea tatălui său: ”La școală eram privit altfel. Toți spuneau: E băiatul lui Sile Cămătaru”

De: Simona Vlad 25/06/2026 | 22:41
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Dani Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a făcut dezvăluiri emoționante în ediția specială „Procesul Cămătarilor”, moderată de Dan Capatos. Invitatul a vorbit despre anii în care tatăl său a fost încarcerat, despre presiunea resimțită în copilărie și despre rolul uriaș pe care mama sa l-a avut în familie. Pentru mulți, numele Sile Cămătaru a fost asociat cu titluri de presă și procese răsunătoare. Pentru Dani Balint, însă, a fost numele tatălui pe care îl aștepta să se întoarcă acasă. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Invitatul lui Dan Capatos a povestit că, deși timpul a trecut, își amintește perfect perioada în care familia sa traversa momente grele. Astăzi privește totul cu detașare, însă recunoaște că atunci situația era grea pentru un copil. Vezi emisiunea integrală aici!

„Sunt atât de bucuros acum că tata este în sfârșit acasă, că suntem toți acasă acum. Dar eu vorbeam de momentul ăla. Acum nici nu mă mai deranjează. Vreau să uit tot ce a fost înainte. Sunt bucuros că e așa cum e acum.”

Dani Balint a dezvăluit că notorietatea tatălui său îl urmărea peste tot. Inclusiv la școală era tratat diferit de ceilalți copii. Deși unii ar putea crede că statutul tatălui îi oferea avantaje, realitatea a fost mult mai complicată.

„Și la școală eram privit altfel. Nu la modul rău, dar toți spuneau: «E băiatul lui Sile Cămătaru». Era deja altceva. Aveau grijă de mine și cei din clasa a opta. Toți încercau să mă protejeze și să-mi facă pe plac. Realizam de atunci și mă simțeam într-un fel oarecum prost. Eram copil, mergeam la școală și toată lumea văzuse la televizor. Îți dai seama cum era.”

Refuzul de a profita de numele tatălui său

În ciuda reputației familiei, Dani Balint spune că nu a fost niciodată genul de persoană care să își construiască imaginea pe numele tatălui. Fiul lui Sile Cămătaru ne-a spus că multe persoane și-au format o impresie greșită despre el înainte să îl cunoască.

„Niciodată nu am fost genul de copil care să spună: «Știi cine sunt eu?» sau să sufăr de mine. Niciodată nu am fost omul care să profite de tata. Mulți mi-au spus că par arogant sau fițos. Dar, cu siguranță, după ce au stat puțin de vorbă cu mine și-au schimbat părerea.”

Vizitele la tribunal și promisiunile lui Sile Cămătaru

Dani Balint a mărturisit că mergea des la tribunal pentru a-l vedea pe tatăl său, chiar și pentru câteva secunde. Fiecare apariție era importantă pentru familie, iar mesajul transmis de Sile Cămătaru era mereu același.

„Mergeam mereu. Și când îl aduceau la tribunal, eram tot timpul acolo la gard să-l vedem un minut când iese și când intră. Ne spunea să stăm liniștiți, că o să vină repede acasă, că o să treacă toate astea, că nu a făcut nimic și că nu este adevărat ce se spune la televizor.”

Femeia care a ținut familia unită în cele mai grele momente

Dani Balint a declarat că adevăratul pilon al familiei a fost mama sa. Chiar și atunci când tatăl era absent, aceasta s-a asigurat că figura lui rămâne prezentă în viața copiilor. Invitatul lui Capatos a spus că mama sa avea grijă să îi amintească mereu că lucrurile bune veneau și din partea tatălui, chiar dacă acesta nu era fizic lângă ei.

„În relația noastră cu tata, cred că factorul cel mai important a fost mama. Mama tot timpul spunea: «Uite, asta ți-a luat-o tati. Uite, tati te-a lăsat să mergi acolo. Hai să vorbim cu tati». Îl ținea permanent prezent în discuțiile noastre. Toate lucrurile bune i se datorau lui. Mama avea grijă să nu simțim niciodată că lipsește din familie.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții scrise de Codin Maticiuc. Între autor și Nuțu Cămătaru s-a dezvoltat o relație apropiată pe parcursul documentării pentru volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, proiect la care Maticiuc a lucrat timp de cinci ani și care i-a oferit acces direct în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandată AICI.

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