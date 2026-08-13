Centrala de la Cernavodă se oprește de azi, 13 august. Ce înseamnă acest lucru pentru România

Centrala de la Cernavodă se oprește de azi, 13 august. Astfel, România rămâne de astăzi fără energie nucleară, odată cu oprirea controlată a reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Primul reactor al centralei a fost oprit la sfârșitul lunii iulie, tot din cauza debitului scăzut al Dunării.

Astăzi, 13 august, puterea reactorului 2 de la Cernavodă va fi redusă gradual, începând de la ora 7:00, iar până la ora 11:00 centrala va fi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional.

„Decizia de a opri controlat şi Unitatea 2 este determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a Unităţii 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situaţii, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranţă, a echipamentelor şi a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcţie de evoluţia prognozelor privind nivelul Dunării, specialiştii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităţilor nucleare, cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară”, se precizează în comunicatul oficial.

Centrala de la Cernavodă se oprește de azi, 13 august

De asemenea, Ministerul Energiei a anunțat că după oprirea reactorului 2, producția centralei de la Cernavodă va fi compensată din resurse alternative și importuri. Mai exact, sistemul se va baza pe energia eoliană, a centralelor pe cărbune și pe importuri.

„Acestea vor fi utilizate în funcţie de evoluţia reală a sistemului şi de condiţiile hidrologice din perioada următoare. Pentru următoarele 7 zile, prognoza indică şi un aport al producţiei eoliene, cu o producţie medie estimată de 525 MW, un maxim de 1.560 MW şi un minim de 100 MW. În funcţie de condiţiile meteorologice, această producţie poate contribui substanţial la acoperirea necesarului de energie electrică”, se arată într-un comunicat al ministerului.

S-a mai precizat și că o parte din deficit poate fi acoperit din producția Grupului energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia, cu o putere instalată de 330 MW, aflat în rezervă, precum şi de minimum 300 MW disponibili din producţia Hidroelectrica, în limitele tehnice şi ale resursei de apă disponibile.

„Aceste resurse, împreună cu producţia eoliană şi celelalte opţiuni disponibile în sistem, oferă Dispecerului Energetic Naţional posibilitatea de a compensa deficitul de producţie generat de oprirea Unităţii 2, fără a anticipa în acest moment activarea tuturor capacităţilor de rezervă”, a mai precizat Ministerul Energiei.

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