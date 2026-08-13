Cum își justifică Gheboasă derapajul de la „Închiși la domiciliu”. A făcut-o praf pe Iulia SCS: „Sunt aici să-mi…”

Gheboasă revine în atenția publicului cu o serie de scuze și justificări după derapajul grav din emisiunea „Închisi la domiciliu”. În urma unei ieșiri necontrolate, acesta a insultat-o în repetate rânduri pe Iulia SCS, situație care a ajuns în punctul în care ea a cerut ajutorul producției.

Gheboasă, rant la adresa Iuliei SCS

Gheboasă a fost protagonistul unuia dintre cele mai urâte episoade ale emisunii „Închiși la domiciliu”. În ultima ediție difuzată pe You Tube, acesta a avut o serie de remarci misogine, a vorbit despre impulsurile sale nervoase și necontrolate de a vrea să spargă lucruri prin casă și a jignit-o grav pe Iulia SCS, făcând ca întreaga situție să scape de sub control.

Se spune că în condiții de presiune, privare de liberate, stres și limitare a confortului, oamenii își arată adevăratul caracter, iar această explicație pare să descrie perfect comportamentul lui Gheboasă.

Cum încearcă Gheboasă să își spele imaginea

În „apărarea” sa, Gheboasă a revenit public cu mai multe explicații prin care speră să își spele imaginea. Lipsa libertății, a aerului, a țigărilor și a confortului de acasă au fost doar o parte din scuzele invocate pentru a-și justifica vocabularul de ghetou folosit împotriva Iuliei SCS. În imaginile postate pe social media, el și-a cerut scuze tuturor românilor care au asistat la ieșirile sale agresive, însă nu și Iuliei, care a fost direct victima abuzului său verbal.

„Am participat la „Închiși la domiciliu” și nimeni nu a înțeles scopul acestei experiențe. În primul rând, scopul aceste emisiuni este să te priveze de libertate, să te lase fără tot ce ai tu mai dragi, fără țigări, fără telefon, fără tot confortul de acasă, fără aer, fără geam, fără lumina zilei. Creierul nici măcar nu se oxigenează, rămâi fără aer și nu mai gândești corect. Eu am clacat, emisiunea a scos ce a fost mai rău din mine și cumva am greșit-o pe final. Aș vrea să vă puneți și în locul meu. De cât ori cineva nu și-a ieșit din fire atât de rău și i-a fost atât de greu să se calmeze, iar după ce s-a calmat și-a dat seama că ceea ce a scos pe gură nu a vrut să spună și a regretat?! Fix asta am trăit și eu. Eu regret tot ce am spus, am ținut să îmi cer scuze tuturor românilor pentru ce a putut să debiteze gura mea în acel moment. Real vorbind, eu nu am simțit ceea ce am spus, doar le-am scos din gură. A fost un moment în care mi-am ieșit din fire, dar comportamentul meu nu denotă cine sunt eu cu adevărat. Oamenii din jur știu cine sunt, eu mă cunosc și de acum încolo vă voi demonstra”, a spus Gheboasă.

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