Emily Burghelea s-a mutat din România! În ce țară a ales să se stabilească vedeta: „Este momentul pentru un nou început”

Emily Burghelea și-a surprins fanii din mediul online. Aceasta a anunțat recent că a luat decizia să se mute din România. A făcut bagajele pentru toată familia și a anunțat marea mutare abia când a ajuns în aeroport și nu mai exista cale de întoarcere. În ce țară a ales influencerița să se mute?

Emily Burghelea și soțul său au hotărât să facă o schimbare radicală, așa că au decis să se mute din țară. Alături de cei trei copii ai lor, aceștia au plecat din România, iar fanii au fost curioși să afle unde au ales să locuiască de acum. Influencerița a dat câteva indicii, lăsându-și fanii să ghicească destinația.

Emily Burghelea a părăsit România alături de familie

Recent, Emily Burghelea și-a anunțat fanii din mediul online că a luat decizia de a se muta din România. Vedeta a precizat că orice loc este „acasă” atunci când ai alături familie, așa că toți și-au făcut bagajele și au plecat într-o nouă aventură.

„Pentru noi clar este luna schimbărilor! Ne mutăm în altă țară, am împachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor așeza de la sine, este momentul pentru un nou început, iar atâta timp cât suntem împreună, acasă poate fi oriunde, oricând, oricât!”, a transmis Emily Burghelea, în mediul online.

Așa cum obișnuiește, Emily Burghelea și-a ținut fanii la curent cu tot și le-a mărturisit că a avut parte și de câteva peripeții. Se pare că aterizarea cu avionul le-a dat emoții, însă au ajuns cu bine la destinație.

„Ne-am dat cu avionul, practic. Cea mai grea aterizare ever. Am țopăit cu avionul în aer, practic”, a povestit Emily Burghelea, în mediul online.

Fanii lui Emily Burghelea au fost surprinși să afle că vedeta s-a mutat în altă țară și, așa cum era de așteptat, toți și-au dorit să afle destinația. Ei bine, inițial, influencerița și-a dorit să mențină suspansul, așa că le-a dat doar un indiciu fanilor.

„Suntem în Europa și începe cu «S». Știți unde?”, a spus Emily Burghelea.

Urmăritorii acesteia au încercat să ghicească destinația, iar răspunsul a fost aflat repede.

„Cred că e Spania. În Insulele Canare. Mă bucur mult pentru voi”, a fost comentariul lăsat de unul dintre internauți.

Ei bine, destinația a fost confirmată ulterior și de către Emily Burghelea: „Când viața devine plictisitoare, vopsește-te blondă și mută-te în Spania! Dacă nu acum, atunci când?”.

CITEȘTE ȘI:

Emily Burghelea, primele declarații după scandalul izbucnit în jurul aplicației sale de fitness! Cum se apără influencerița: „Toată povestea asta este o porcărie”

Ce a pățit Emily Burghelea, după provocarea lansată în online: „Nu am avut curajul să o fac”