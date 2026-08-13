Doliu pentru Mihaela Borcea. Tatăl ei a murit: „Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv”

Momente extrem de grele pentru Mihaela Borcea! Vedeta a pierdut una dintre cele mai dragi ființe. Tatăl acesteia s-a stins din viață. Ion-Claudiu a murit la vârsta de 86 de ani. Fiica sa a transmis un mesaj emoționat în memoria acestuia.

Ion-Claudiu Borcea a fost o prezență discretă de-a lungul timpului. Fiica sa fiind cea care adesea mai posta imagini în mediul online cu acesta, de obicei cu ocazia zilelor sale de naștere. De data aceasta, Mihaela Borcea a revenit cu un mesaj greu despre tatăl său.

Doliu pentru Mihaela Borcea. Tatăl ei a murit

În această dimineață, 13 august, Mihaela Borcea a venit cu o veste tristă pentru fanii săi din mediul online. Aceasta a anunțat că tatăl ei s-a stins din viață. Ion-Claudiu Borcea a murit la vârsta de 86 de ani. Vedeta nu a dezvăluit și cauza decesului.

Mihaela Borcea a transmis un mesaj emoționant în memoria tatălui său. Aceasta și-a luat rămas bun de la cel care i-a dat viață, mărturisindu-și încă o dată dragostea pentru el.

„Tăticul meu drag, astăzi s-a oprit o parte din lumea mea… Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv, care a trecut prin încercările vieții cu demnitate și cu fruntea sus. La 86 de ani, ai lăsat în urma ta nu doar amintiri, ci o viață întreagă de iubire, sacrificii și lecții pe care le vom purta mereu în suflet. Nu sunt suficiente cuvintele pentru durerea pe care o simt astăzi. Aș vrea să mai pot să te strâng o dată în brațe, să-ți mai aud glasul și să-ți spun cât de mult te iubesc. Drum lin către lumină, tăticul meu iubit! Odihnește-te în pace după toate luptele pe care le-ai dus. Pentru mine vei rămâne mereu eroul meu, luptătorul meu, tatăl meu, iar eu, feblețea ta. Te voi iubi până la sfârșitul vieții mele și te voi purta mereu în inima mea. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a transmis Mihaela Borcea pe rețelele sociale.

Fanii acesteia au reacționat imediat când au auzit veștile triste. Mulți au fost cei care și-au arătat susținerea pentru vedetă, iar mesajele de condoleanță au curs în mediul online.

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