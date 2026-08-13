Johny Romano a pus „tunurile” pe Gheboasă, după derapajul la adresa Iuliei SCS: „Îmi cer scuze pentru acest urangutan”

După derapajul lui Gheboasă la adresa Iuliei SCS în emisiunea „Închiși la domiciliu”, Johny Romano sare în apărarea tinerei și îl critică pe trapper. Artistul a reacționat după ce a văzut imaginile și i-a atras atenția că ar trebui să își ceară scuze pentru jignirile aduse.

Gheboasă a participat la „Închiși la domiciliu”, o experiență bazată pe izolarea concurenților și privarea acestora de libertate și de confortul obișnuit. Pe parcursul filmărilor, tensiunea și lipsa condițiilor cu care era obișnuit l-au afectat, iar unul dintre momentele care au stârnit cele mai multe reacții a fost conflictul cu Iulia SCS.

Trapperul a avut mai multe ieșiri nervoasă, a ridicat tonul și a folosit un limbaj jignitor la adresa tinerei, până în punctul în care situația a devenit greu de controlat. Ulterior, Gheboasă a încercat să explice comportamentul său, spunând că presiunea, lipsa aerului, a țigărilor, a telefonului și a confortului de acasă au contribuit la reacția sa.

Ce i-a spus Johny Romano lui Gheboasă

Artistul și-a cerut scuze public pentru cele întâmplate, însă mesajul său nu l-a convins pe Johny Romano. (DETALII AICI) Acesta consideră că Gheboasă ar trebui să îi adreseze scuzele direct Iuliei SCS, mai ales după felul în care i s-a vorbit în timpul emisiunii.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Johny Romano i-a transmis trapperului să lase deoparte justificările și să își ceară scuze într-un mod sincer și direct.

„Uite cât de ceasu’ nici până acum nu i-ai făcut un videoclip cu scuze lui fetișoară asta la Iuliana. Că ai zbierat 25 de minute pe ea. Iuliana îmi cer scuze, eu și din partea la țiganii mei îmi cer scuze pentru… pentru acest urangutan, că altfel nu pot să-i spun. Și sper doar să nu consideri și oamenii de acasă, oamenii care s-au uitat să nu considere că așa suntem noi, țiganii, sau… cumva că ne reprezintă pe noi în orice fel. Iertare pentru această experiență. Nu mai fi maimuță, cere scuze la fata asta fără de la început videoclipul. „Frații mei!” Nu! Normal, omenește, cum se face. Că… Înțeleg, nu ești la televizor încontinuu. 25 de minute, mă. 25 de minute în continuu, mă. Așa, așa. ”, a spus Johny Romano pe rețelele de socializare.

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