Cum s-a schimbat viața lui Gheboasă după incidentele în care a fost implicat: „Am momente când sunt foarte agitat”

Gheboasă a revenit în forță pe scena muzicii românești și se pregătește pentru o vară incendiară, plină de concerte și lansări muzicale. Artistul este unul dintre trapperii cei mai apreciați de la noi, iar publicul larg l-a cunoscut în urma unei controverse de pe scena unui festival. Acesta a cântat versurile unei melodii care au scandalizat la acel moment mai multă lume. Trapperul a învățat din această experiență și spune că nu va mai lansa piese cu versuri vulgare. Și-a învățat lecția, iar acum el și echipa sa merg într-o cu totul altă zonă. Gheboasă vorbește despre toate aceste lucruri într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, dar ne spune și ce vis și-a îndeplinit atunci când a început să câștige mulți bani.

Timpul se pare că a trecut cu folos pentru Gheboasă, trapperul care crea numeroase controverse ori de câte ori apărea pe scenă sau într-o emisiune tv. Bărbatul, pe numele lui real Gabriel Emil Gavriș, ne-a dezvăluit că este un om total schimbat în ultima perioadă și se concentrează pe carieră sa. De unde îi vine inspirația, dar și unde se refugiază atunci când simte nevoia, aflăm de la el.

Latura mai puțin cunoscută a lui Gheboasă: „Am nevoie de acea persoană să-mi dea energia înapoi”

CANCAN.RO: Ce faci vara asta?

Gheoboasă: Se anunță o vară incendiară alături de Gheboasă! Avem multe showuri programate, confirmate, deja mergem foarte mult la treabă. O să lansăm piese noi, e treabă multă.

CANCAN.RO: Spune-mi trei lucruri pentru care te iubește lumea atât de mult?

Gheoboasă: Sunt super haios, sunt un om de bază și am o imagine caterincă. Fața mea te face să râzi, auzi Gheboasă, știi că e caterincă.

CANCAN.RO: Numele tău de unde e?

Gheoboasă: Bunicul meu mi-a zis Ghebe când era beat și un alt prieten mi-a zis Gheboasă. Eu am continuat Șmecheroasă, așa a rămas.

CANCAN.RO: Îți mai zice cineva Gabi, pe numele tău real?

Gheoboasă: Da, fratele meu, bunica mea, da.

CANCAN.RO: Ești vreodată supărat?

Gheoboasă: Da, am momente când sunt foarte agitat, așa am fost și azi, toată lumea era agitată și eu la fel pentru că îmi doresc să iasă perfect, dar am și momente de supărare. Dar când văd oameni mișto ca voi, îmi iau energia să am un vibe bun.

CANCAN.RO: Deci tu te încarci de la oameni?

Gheoboasă: Cu siguranță mă încarc de la oameni și după ce am dat toată energia publicului, când ajung acasă, am nevoie de persoana aia care să îmi dea toată energia înapoi.

CANCAN.RO: Spune-mi de unde scoți versurile pieselor tale?

Gheoboasă: Uneori îmi vin pe loc, uneori le inventez, uneori stau mult să le scriu. Sunt inspirat de la Dumnezeu, atât.

După ce o țară l-a pus la punct, trapperul s-a cumințit: „Mi-am învățat lecția”

CANCAN.RO: Multă lume a comentat piesa ta. Dar foarte lume o ascultă, cum îți explici asta?

Gheoboasă: Piesa nu a fost judecată de tineret, a fost judecată de oamenii de peste 35 de ani, peste 40 de ani, adică oamenii care nu înțelegeau cumva trendul de trapanele, iar versurile nu erau atât de rele. Sunt alți artiști care cântă și au versuri mai rele, așa că ale mele nu au fost atât de rele încât să jignească atât de rău. Mi-am învățat lecția și am ținut cont de toate sfaturile oamenilor de lângă mine, al managerului, al echipei și nu o să mai scoatem piese cu niciun cuvânt porcos.

CANCAN.RO: Cu cine ar face Gheboasă un featuring dintre artiștii internaționali care vin la Beach, Please?

Gheoboasă: Cu artiștii care vin aici nu aș avea unul preferat cu care să fac o piesă, sunt mulți artiști dintr-o zona cum e Playboi Carti, eu nu ascult deloc așa ceva, aș face cu Distinct, Morad, dar nu în zona asta de trap atât de dark. Îi transmitem lui Selly să-i aducă la Beach, Please festival! Eu am zis prima data „Beach, Please festival” și toată lumea care zice așa, zice după mine.

CANCAN.RO: Ai cânta alt stil muzical?

Gheoboasă: Pot cânta de toate, da.

CANCAN.RO: Se trăiește bine din trapanele?

Gheoboasă: Dacă faci numere, vizualizări, concerte, da, se fac foarte mulți. Nu pot să zic o sumă estimativă, dar pot spune despre mine. Eu cum vin dintr-un mediu dificil și cum am crescut greu, nu o să pun banii pe primul loc, nu are sens.

CANCAN.RO: Ce ți-a lipsit cel mai mult și când ai dat de bani ai zis: Vreau să îmi îndeplinesc visul acesta?

Gheoboasă: Să am un pachet de țigări în fiecare zi în buzunar.

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