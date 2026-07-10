Surpriză pentru un elev din Sibiu cu nota 5,20 la limba maternă. Ce notă a primit după ce a făcut contestație la Evaluarea Națională

Un caz surprinzător a avut loc în Sibiu. Un elev care a susținut Evaluarea Națională a primit nota 5,20 la limba maternă, însă nu a fost mulțumit. Ulterior, a depus contestație, iar ce a urmat a fost și mai dezamăgitor.

Evaluarea Națională a fost o etapă importantă pentru elevii care au încheiat ciclul gimnazial. Emoțiile au fost la cote maxime, iar recent notele au fost publicate, așadar copiii s-au relaxat. Totuși, pentru un elev din Sibiu, absolvent al Școlii Gimnaziale Nr. 4, s-a transformat într-o experiență neplăcută. Acesta a susținut toate probele, însă cea de la limba maternă i-a dat bătăi de cap.

Ce a pățit elevul din Sibiu după contestații

Elevul din Sibiu a primit inițial nota 5,20 la limba maternă. Fiind nemulțumit, tânărul a depus contestație. Ulterior, rezultatul final l-a surprins, dar mai mult l-a dezamăgit. Miercuri, 8 iulie, Ministerul Educației a afișat pe site-ul oficial notele finale. Băiatului nu i s-a mărit nota, ci i s-a scăzut cu 1,35 puncte, ceea ce face ca nota să fie 3,85, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, citate de publicația Turnul Sfatului.

De asemenea, este una dintre cele mai mari diferențe de notă finală din județ, în urma contestațiilor. În total, în Sibiu, cinci lucrări au fost modificate cu cel puțin un punct. În patru dintre cazuri nota a crescut, iar într-unul dintre ele a scăzut. Pe de altă parte, în total au fost depuse 14.176 de contestații. Față de anul precedent s-au înregistrat mult mai puține, având în vedere că în 2025 au fost raportate 19.101.

Cele mai multe contestații s-au depus la proba pentru Limba și Literatura Română, fiind înregistrate 8.981. La limba maternă au fost depuse 307 de contestații, iar la Matematică 4.888 de contestații.

Calendarul admiterii la liceu 2026

Admiterea la liceu se face în baza notelor de la Evaluarea Națională, iar pe 9 iulie 2026 va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională. În perioada 13-20 iulie se completează fișele cu opțiuni, în format electronic. Prima repartizare are loc în data de 22 iulie, iar apoi între 23 și 28 iulie se depun dosarele de înscriere la licee. Cea de-a doua etapă de repartizare computerizată se va desfășura începând cu data de 31 iulie.

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