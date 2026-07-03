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„Raiul” premianților. Școlile din România unde s-au luat cele mai mari note de la Evaluarea Națională 2026

De: Irina Vlad 03/07/2026 | 13:06
„Raiul” premianților. Școlile din România unde s-au luat cele mai mari note de la Evaluarea Națională 2026
„Raiul” premianților. Școlile din România unde s-au luat cele mai mari note de la Evaluarea Națională 2026
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Marți, 30 iunie, Ministerul Educației a făcut publice primele rezultate obținute de elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026. Avem clasamentul cu școlile și liceele unde au fost înregistrate cele mai bune note, în funcție de media națională. 

La fel ca în fiecare an, rezultatele obținute de elevii care au susținut Evaluarea Națională arată diferit de la județ la județ. În 2026, cele mai bune rezultate au fost înregistrate în București, unde 92% dintre elevi au obținut medii peste 5. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, au fost înscriși 148.269 de candidați, dintre care 90.616 provin din mediul urban și 57.652 din mediul rural.

Clasamentul școlilor cu celor mai bune rezultate la Evaluarea Națională 2026

În funcție de media examenului, absolvenții clasei a VIII-a de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Capitală au obținut cea mai bună medie din țară: 9.48 – la egalitate media generală de la Colegiul Național ”Andrei Șaguna” din Brașov, unde media obținută de elevii este tot 9.48. Clasamentul este urmat de Prahova, Suceava, Gorj și Brăila, notează bacplus.ro.

Conforma clasamentului sursei menționate, 11 poziții la nivel național sunt ocupate de școli și licee din București, în timp ce Brașov rămâne în clasament cu două colegii, înregistrând o reușită fără precedent. Este vorba despre Colegiul Național „Andrei Șaguna” (locul 1) și „Dr. Ioan Meșotă” (locul 10).

Top 10 cele mai bune medii la Evaluarea Națională

  1. Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov – media 9,48
  2. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București – media 9,48
  3. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București – media 9,46
  4. Colegiul Național „Grigore Moisil”, București – media 9,45
  5. Colegiul Național „B. P. Hașdeu”, Buzău – media 9.40
  6. Colegiul Național „C. Diaconovici Loga”, Timișoara – 9.38
  7. Colegiul Național „Spiru Haret”, București – media 9.38
  8. Colegiul Național „Ion. C. Brătianu”, Pitești – media 9.37
  9. Școala Gimnazială Metropolitană „Arc”, București – media 9,37
  10. Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov – media 9.37
Top 10 cele mai bune medii la Evaluarea Națională 2026/ sursă foto: bacplus.ro

Comparativ cu anul trecut, datele oficiale arată un decalaj masiv de rezultate dintre mediile elevilor de la oraș și cele de la stat. O treime dintre elevii absolvenți de clasa VIII-a de la sate nu reușesc să obțină medie de trecere (minim 5) la Evaluarea Națională. În rural, 36% dintre elevi nu au reușit să ia nota 5, în timp ce la oraș procentul celor care nu au obținut media 5 este de 11.63%.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației, doar 7 elevi din țară au obținut media 10 la Evaluarea Națională (București – 3, Gorj -1, Iași – 1, Mureș – 1, Prahova – 1), comparativ cu anul trecut, când au fost obținute 85 de medii maxime. Rezultatele finale de la Evaluarea Națională – după soluționarea contestațiilor – vor fi publicate miercuri, 8 iulie 2026.

Singura școală din București unde toți elevii au luat sub 5 la Evaluarea Națională 2026

Încă o perlă ireală la proba de limba română de la Evaluare: „De exemplu, poți primi un covrag de oo, din care ies mulți pui, care fac iar oo. Și apoi..”

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