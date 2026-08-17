Acasă » Știri » Te-ai săturat de aglomerație și de zgomot? Care sunt cele mai liniștite țări din lume

Te-ai săturat de aglomerație și de zgomot? Care sunt cele mai liniștite țări din lume

De: Daniel Matei 18/08/2026 | 00:50
Te-ai săturat de aglomerație și de zgomot? Care sunt cele mai liniștite țări din lume
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dacă te-ai săturat de aglomerație, trafic și zgomotul orașelor și visezi la o vacanță în care să auzi mai degrabă sunetele naturii decât claxoanele mașinilor, există câteva destinații care ies în evidență. Un clasament recent al celor mai liniștite țări din lume pune pe primele locuri Bhutan, Namibia și Botswana, țări caracterizate prin suprafețe vaste, densitate redusă a populației și un număr mai mic de turiști.

Clasamentul, prezentat de Euronews, a fost realizat pe baza Noise-Free Nations Index, creat de operatorul turistic Go2Africa. Indicele analizează șapte factori care contribuie la nivelul de liniște al unei țări: densitatea populației, densitatea turiștilor, suprafața rurală, suprafața protejată, densitatea autovehiculelor, densitatea aeroporturilor și densitatea liniilor de cale ferată. Fiecărei țări îi este atribuit un „Quiet Score” de până la 100 de puncte.

Bhutan, cea mai liniștită țară din lume

Bhutan ocupă primul loc, cu un scor de 89,44 puncte din 100. Micul regat din Himalaya beneficiază de suprafețe întinse de munți împăduriți, văi și regiuni de mare altitudine, iar peste 39.000 de kilometri pătrați sunt acoperiți de astfel de zone naturale. Țara limitează, de asemenea, numărul turiștilor printr-o taxă zilnică pentru dezvoltare durabilă, ceea ce contribuie la menținerea unui flux turistic redus.

Pentru cei care caută liniște și natură, Bhutan oferă astfel un contrast puternic față de marile destinații turistice aglomerate.

Namibia, pe locul al doilea

Namibia ocupă poziția a doua, cu 86,69 puncte. Unul dintre principalele avantaje ale țării este densitatea foarte redusă a populației: doar 3,83 locuitori pe kilometru pătrat. Și numărul turiștilor este mic raportat la suprafața țării, cu aproximativ 0,67 turiști pe kilometru pătrat.

Namibia este cunoscută pentru deșertul Namib, considerat cel mai vechi deșert din lume, dar și pentru întinderile sale vaste și slab populate. Tocmai această combinație de spațiu și populație redusă îi oferă un loc atât de bun în clasament.

Botswana completează podiumul

Pe locul al treilea se află Botswana, cu 80,86 puncte. Țara africană a adoptat o strategie turistică de tip „low-volume, high-value”, bazată pe un număr mai redus de turiști și pe experiențe turistice mai exclusiviste. Rezultatul este că în multe dintre zonele sălbatice ale țării vizitatorii pot avea parte de o experiență mult mai izolată decât în destinațiile turistice tradiționale.

Top 10 cele mai liniștite țări din lume

Clasamentul complet prezentat de Euronews este următorul:

  1. Bhutan – 89,44 puncte
  2. Namibia – 86,69 puncte
  3. Botswana – 80,86 puncte
  4. Zambia – 80,64 puncte
  5. Gabon – 80,61 puncte
  6. Venezuela – 80,20 puncte
  7. Ciad – 79,82 puncte
  8. Republica Centrafricană – 78,18 puncte
  9. Mongolia – 75,53 puncte
  10. Bolivia – 75,40 puncte

Africa domină clasamentul, iar mai mult de jumătate dintre țările aflate în top 25 sunt de pe continentul african. Suprafața mare, densitatea redusă a populației și întinderile importante de teren protejat sunt printre factorii care contribuie la scorurile ridicate.

Nicio țară europeană nu a ajuns în top 25

Pentru cei care ar prefera să găsească liniștea mai aproape de casă, clasamentul nu aduce vești extraordinare. Nicio țară europeană nu se află în top 25. Cea mai bine clasată este Estonia, pe locul 34, urmată de Finlanda, pe locul 39, și Suedia, pe locul 40.

Potrivit analizei, țările europene sunt dezavantajate de densitatea mai mare a populației, numărul ridicat de turiști și infrastructura foarte dezvoltată, inclusiv rețelele de drumuri și căi ferate.

CITEȘTE ȘI:

Ce nu ai voie să faci pe plajele din Europa. Amenzi de până la 4.000 de euro pentru turiști în unele destinații

O localitate din Italia declară război turiștilor îmbrăcați sumar. Amenzile ajung la 200 de euro

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O dronă a lovit Republica Moldova! A explodat și a produs un incendiu violent, iar autoritățile s-au mobilizat de urgență
Știri
O dronă a lovit Republica Moldova! A explodat și a produs un incendiu violent, iar autoritățile s-au mobilizat…
Ireal! Un bărbat din Schitu Golești riscă închisoarea, după ce a ucis un șarpe pe care l-a găsit în propria locuință
Știri
Ireal! Un bărbat din Schitu Golești riscă închisoarea, după ce a ucis un șarpe pe care l-a găsit…
Cutremure tot mai PUTERNICE în 2026. Ce se întâmplă, de fapt, cu Pământul? Experții caută răspunsul
Mediafax
Cutremure tot mai PUTERNICE în 2026. Ce se întâmplă, de fapt, cu Pământul?...
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de virusul USR-ist-Bolojenist”
Gandul.ro
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu legea
Adevarul
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință....
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
Digi24
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu...
Imagini ca în FILME! Un comandant ucrainean EVACUEAZĂ singur doi militari răniți pe linia frontului
Mediafax
Imagini ca în FILME! Un comandant ucrainean EVACUEAZĂ singur doi militari răniți pe...
Parteneri
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise”
Click.ro
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mămăruță face...
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine...
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de virusul USR-ist-Bolojenist”
Gandul.ro
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Elizabeth Olsen și Robbie Arnett au devenit părinți! Actrița a fost surprinsă cu bebelușul în ...
Elizabeth Olsen și Robbie Arnett au devenit părinți! Actrița a fost surprinsă cu bebelușul în Los Angeles
O dronă a lovit Republica Moldova! A explodat și a produs un incendiu violent, iar autoritățile s-au ...
O dronă a lovit Republica Moldova! A explodat și a produs un incendiu violent, iar autoritățile s-au mobilizat de urgență
Ireal! Un bărbat din Schitu Golești riscă închisoarea, după ce a ucis un șarpe pe care l-a găsit ...
Ireal! Un bărbat din Schitu Golești riscă închisoarea, după ce a ucis un șarpe pe care l-a găsit în propria locuință
De ce intră Adam Sandler în piscină cu șosetele în picioare. Fiica actorului a dezvăluit motivul ...
De ce intră Adam Sandler în piscină cu șosetele în picioare. Fiica actorului a dezvăluit motivul neașteptat
Iustina de la Insula Iubirii, pusă la zid după ce a născut pentru a doua oară. Ce a făcut în perioada ...
Iustina de la Insula Iubirii, pusă la zid după ce a născut pentru a doua oară. Ce a făcut în perioada de lăuzie
Victorie pentru soții Beckham! Au primit undă verde pentru un proiect care a stârnit furia vecinilor
Victorie pentru soții Beckham! Au primit undă verde pentru un proiect care a stârnit furia vecinilor
Vezi toate știrile