Dacă te-ai săturat de aglomerație, trafic și zgomotul orașelor și visezi la o vacanță în care să auzi mai degrabă sunetele naturii decât claxoanele mașinilor, există câteva destinații care ies în evidență. Un clasament recent al celor mai liniștite țări din lume pune pe primele locuri Bhutan, Namibia și Botswana, țări caracterizate prin suprafețe vaste, densitate redusă a populației și un număr mai mic de turiști.

Clasamentul, prezentat de Euronews, a fost realizat pe baza Noise-Free Nations Index, creat de operatorul turistic Go2Africa. Indicele analizează șapte factori care contribuie la nivelul de liniște al unei țări: densitatea populației, densitatea turiștilor, suprafața rurală, suprafața protejată, densitatea autovehiculelor, densitatea aeroporturilor și densitatea liniilor de cale ferată. Fiecărei țări îi este atribuit un „Quiet Score” de până la 100 de puncte.

Bhutan, cea mai liniștită țară din lume

Bhutan ocupă primul loc, cu un scor de 89,44 puncte din 100. Micul regat din Himalaya beneficiază de suprafețe întinse de munți împăduriți, văi și regiuni de mare altitudine, iar peste 39.000 de kilometri pătrați sunt acoperiți de astfel de zone naturale. Țara limitează, de asemenea, numărul turiștilor printr-o taxă zilnică pentru dezvoltare durabilă, ceea ce contribuie la menținerea unui flux turistic redus.

Pentru cei care caută liniște și natură, Bhutan oferă astfel un contrast puternic față de marile destinații turistice aglomerate.

Namibia, pe locul al doilea

Namibia ocupă poziția a doua, cu 86,69 puncte. Unul dintre principalele avantaje ale țării este densitatea foarte redusă a populației: doar 3,83 locuitori pe kilometru pătrat. Și numărul turiștilor este mic raportat la suprafața țării, cu aproximativ 0,67 turiști pe kilometru pătrat.

Namibia este cunoscută pentru deșertul Namib, considerat cel mai vechi deșert din lume, dar și pentru întinderile sale vaste și slab populate. Tocmai această combinație de spațiu și populație redusă îi oferă un loc atât de bun în clasament.

Botswana completează podiumul

Pe locul al treilea se află Botswana, cu 80,86 puncte. Țara africană a adoptat o strategie turistică de tip „low-volume, high-value”, bazată pe un număr mai redus de turiști și pe experiențe turistice mai exclusiviste. Rezultatul este că în multe dintre zonele sălbatice ale țării vizitatorii pot avea parte de o experiență mult mai izolată decât în destinațiile turistice tradiționale.

Top 10 cele mai liniștite țări din lume

Clasamentul complet prezentat de Euronews este următorul:

Bhutan – 89,44 puncte Namibia – 86,69 puncte Botswana – 80,86 puncte Zambia – 80,64 puncte Gabon – 80,61 puncte Venezuela – 80,20 puncte Ciad – 79,82 puncte Republica Centrafricană – 78,18 puncte Mongolia – 75,53 puncte Bolivia – 75,40 puncte

Africa domină clasamentul, iar mai mult de jumătate dintre țările aflate în top 25 sunt de pe continentul african. Suprafața mare, densitatea redusă a populației și întinderile importante de teren protejat sunt printre factorii care contribuie la scorurile ridicate.

Nicio țară europeană nu a ajuns în top 25

Pentru cei care ar prefera să găsească liniștea mai aproape de casă, clasamentul nu aduce vești extraordinare. Nicio țară europeană nu se află în top 25. Cea mai bine clasată este Estonia, pe locul 34, urmată de Finlanda, pe locul 39, și Suedia, pe locul 40.

Potrivit analizei, țările europene sunt dezavantajate de densitatea mai mare a populației, numărul ridicat de turiști și infrastructura foarte dezvoltată, inclusiv rețelele de drumuri și căi ferate.

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