Ce nu ai voie să faci pe plajele din Europa. Amenzi de până la 4.000 de euro pentru turiști în unele destinații

Plajele din Europa atrag milioane de turiști în fiecare vară, însă în multe destinații au fost introduse reguli stricte pentru protejarea mediului și reducerea efectelor turismului excesiv. Cei care nu le respectă riscă amenzi consistente sau chiar confiscarea unor obiecte personale.

Potrivit Euronews, mai multe țări europene au adoptat în ultimii ani măsuri care îi pot surprinde pe turiști, de la interzicerea boxelor portabile și a fumatului pe plajă până la sancțiuni pentru urinatul în mare sau purtarea costumului de baie în afara zonelor de plajă.

Boxele portabile pot aduce amenzi de mii de euro

În Portugalia, utilizarea boxelor portabile la un volum ridicat este interzisă pe plaje. Autoritățile pot aplica amenzi cuprinse între 200 și 4.000 de euro pentru persoane fizice și între 2.000 și 36.000 de euro pentru grupuri. În unele cazuri, boxele pot fi chiar confiscate.

În orașul spaniol Vigo, persoanele surprinse urinând pe plajă sau în mare riscă amenzi de până la 750 de euro. O măsură similară a fost adoptată și în Marbella, unde autoritățile au introdus reguli stricte pentru protejarea plajelor și a mediului marin.

Costumul de baie nu este acceptat peste tot

Mai multe stațiuni europene interzic purtarea costumului de baie în afara plajelor. În Sorrento, Italia, turiștii care se plimbă prin oraș îmbrăcați doar în costum de baie pot primi amenzi de până la 500 de euro. În Albufeira, Portugalia, sancțiunile pot ajunge la 1.500 de euro, iar reguli similare există în Barcelona, Mallorca, Split, Dubrovnik și Hvar.

Restricții pentru fumători și echipamentele de plajă

În Spania, peste 600 de plaje au interzis fumatul și utilizarea țigărilor electronice. Franța a introdus, de asemenea, o interdicție la nivel național privind fumatul pe plajele aflate lângă zonele de îmbăiere. În Sardinia, unele plaje au impus reguli speciale privind umbrelele, corturile sau chiar folosirea prosoapelor, pentru a limita degradarea mediului.

Autoritățile europene recomandă turiștilor să se informeze înainte de plecare asupra regulilor locale, deoarece acestea diferă de la o țară la alta și chiar de la o stațiune la alta. Nerespectarea lor poate transforma o zi obișnuită la plajă într-o vacanță mult mai costisitoare.

CITEȘTE ȘI:

Trei locuri din Grecia unde localnicii fug de aglomerație. Destinațiile pe care turiștii străini încă nu le-au descoperit

O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă