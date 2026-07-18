Sportiva care a alergat 1,6 km în 5 minute și 26 de secunde la 38 de săptămâni de sarcină a născut! Cum se simte bebelușul ei?

Kylie Mantz, sportiva care a alergat 1,6 km în 5 minute și 26 de secunde la 38 de săptămâni de sarcină, a devenit mamă. A născut un băiețel sănătos la doar 10 zile după ultima sa performanță. Află detalii!

Atleta Kylie Mantz a născut

Sportiva a adus pe lume un băiețel sănătos, pe care a ales să-l numească William Mantz. Micuțul s-a născut la Provo, în statul Utah, la 10 zile după ce mama sa a alergat 1,6 km în 5 minute și 26 de secunde pe stadionul BYU.

Kylie Mantz, sportiva care a impresionat lumea atletismului alergând însărcinată în 38 de săptămâni, și soțul ei, Conner Mantz, deținătorul recordului Statelor Unite la maraton, au confirmat nașterea primului lor copil. Cei doi au făcut marele anunț pe Instagram, dar nu au precizat data exactă a fericitului eveniment.

„Cuvintele chiar nu pot exprima cât de mult îl iubim pe micul nostru Will. Suntem foarte obosiți, dar suntem fericiți și sănătoși”, au scris cei doi în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

Alături de mesaj au publicat câteva imagini cu William în pătuțul din maternitate, îmbrăcat într-un body verde salvie. Vestea a fost primită cu mare bucurie de alți atleți americani, printre care se numără și Kara Goucher, Keira D’Amato, Meb Keflezighi și Emily Infeld.

Cine este Kylie Mantz

Sportiva în vârstă de 24 de ani a câștigat Two Cities Marathon, desfășurat la Fresno, în California, pe 2 noiembrie. A obținut timpul de 2:43:49, fiind ajutată pe traseu de soțul său, care i-a fost pacemaker. La câteva săptămâni după reușită a aflat că, în momentul cursei, era deja însărcinată.

Pe 8 iulie, Kylie a alergat 1,6 km pe pista Universității Brigham Young (BYU), purtând numărul 38 – simbol al celor 38 de săptămâni de sarcină.

„Am început această sarcină cu un maraton și o încheiem cu o milă”, a scris atleta.

Visul ei rămâne de a îndeplini baremul de calificare pentru preselecțiile olimpice americane la maraton din 2028, timpul necesar fiind de 2 ore, 37 de minute și 0 secunde.

„Cred că, dacă reușesc să-mi perfecționez strategia de alimentare în timpul cursei, baremul pentru calificarea la preselecțiile olimpice este perfect realizabil”, a postat aceasta pe Strava, în urmă cu câteva săptămâni.

Cine este Conner Mantz

Atletul este deținător al recordurilor Statelor Unite atât la maraton, cu timpul de 2:04:43, stabilit la Maratonul de la Chicago din 2025, cât și la semimaraton, unde a înregistrat 59:17 la competiția din Houston, în ianuarie 2025.

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