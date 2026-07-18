Acasă » Știri » Au apărut imaginile video cu accidentul din Tulcea. Cum a murit Tatiana, femeia de pe bancă, într-o secundă

Au apărut imaginile video cu accidentul din Tulcea. Cum a murit Tatiana, femeia de pe bancă, într-o secundă

De: Irina Maria Daniela 18/07/2026 | 23:30
Au apărut imaginile video cu accidentul din Tulcea. Sursa foto: arhivă Cancan.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Imagini de pe camerele video cu accidentul cumplit din Tulcea în care Tatiana a murit au fost făcute publice. Femeia se afla pe o bancă din centrul orașului în momentul în care o mașină a intrat în ea. Află detalii cutremurătoare!

Imagini video cu accidentul din Tulcea

O cameră de supraveghere a surprins întregul moment desprins din filmele de groază. Șoferul vinovat a tras brusc de volan pentru a evita coliziunea cu un vehicul ce se afla în fața sa, care a frânat pentru ca un pieton să poată trece strada. Camioneta neagră a rupt un gard și apoi un copac, după care s-a înfipt în banca pe care femeia se afla.

„A intrat unul cu maşina. Şi e un om sub maşină”, a povestit unul dintre martorii care au asistat îngroziți la accident.

Tatiana nu a avut nicio șansă la supraviețuire. Femeia de 44 de ani a fost prinsă sub roțile mașinii. Mai mulți martori la tragicul eveniment i-au sărit în ajutor femeii, dar a murit înainte ca medicii să ajungă la locul accidentului.

Medicii au încercat să-i salveze viața

Medicii care au ajuns la fața locului au fost șocați de scena pe care au descoperit-o. Au încercat să-i ofere femeii primul ajutor, dar, în ciuda tuturor eforturilor depuse, a fost declarată moartă la fața locului.

„Am rămas şocaţi, pentru că maşina care a produs accidentul a rupt un gard, a rupt un copac şi abia după a ajuns la banca respectivă”, a declarat Nicolae Sicinschi, medic SAJ Tulcea, potrivit Observator News.

„Au început manevrele de resuscitare şi de stabilizare a acesteia. A fost un echipaj SAJ, a fost un echipaj SMURD, dar, în ciuda tuturor eforturilor, pacienta a fost declarată decedată”, a declarat Vavilia Munteanu, asistent șef SAJ Tulcea.

Șoferul ar fi fost devastat de accidentul produs

Bărbatul care conducea mașina, în vârstă de 58 de ani, este cercetat penal pentru ucidere din culpă. Acesta se află sub control judiciar pentru 60 de zile și a rămas fără permisul de conducere.

Martorii susțin că acesta era profund afectat de incidentul pe care l-a produs. Aceștia susțin că bărbatul nici măcar nu putea să privească în direcția victimei, în timp ce oamenii se chinuiau să o ajute.

„Avea viteză şi a luat-o… ori i s-a făcut rău, că imediat a venit poliţia şi l-a luat la spital”, spune un martor.

CITEȘTE ȘI:

Ea este Tatiana, femeia de 44 de ani spulberată de o camionetă în timp ce stătea pe o bancă. Filmul tragediei din Tulcea

O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii au încercat să o salveze prin manevra Heimlich

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Hong Kong schimbă regulile. Câinii pot merge cu stăpânii la restaurant!
Știri
Hong Kong schimbă regulile. Câinii pot merge cu stăpânii la restaurant!
Trei cazuri de West Nile confirmate în România. Manifestările care pot anunța o problemă de sănătate
Știri
Trei cazuri de West Nile confirmate în România. Manifestările care pot anunța o problemă de sănătate
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept constituţional”
Gandul.ro
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la...
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității și drumul victoriei de la Sevilla alături de Steaua
Adevarul
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității...
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”
Digi24
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport.ro
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este femeia care i-a schimbat viața lui Gheorghe Visu: „Soția mea e singurul om care-mi cunoaște fricile”. Actorul s-a însurat după vârsta de 50 de ani
Click.ro
Cine este femeia care i-a schimbat viața lui Gheorghe Visu: „Soția mea e singurul om...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
go4it.ro
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Descopera.ro
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept constituţional”
Gandul.ro
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Hong Kong schimbă regulile. Câinii pot merge cu stăpânii la restaurant!
Hong Kong schimbă regulile. Câinii pot merge cu stăpânii la restaurant!
Sportiva care a alergat 1,6 km în 5 minute și 26 de secunde la 38 de săptămâni de sarcină a născut! ...
Sportiva care a alergat 1,6 km în 5 minute și 26 de secunde la 38 de săptămâni de sarcină a născut! Cum se simte bebelușul ei?
Trei cazuri de West Nile confirmate în România. Manifestările care pot anunța o problemă de sănătate
Trei cazuri de West Nile confirmate în România. Manifestările care pot anunța o problemă de sănătate
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Schimbare de energie după 24 iulie. Nativii care au șanse să își îmbunătățească situația financiară
Schimbare de energie după 24 iulie. Nativii care au șanse să își îmbunătățească situația financiară
Executați la 80 de ani? Cazurile care reaprind dezbaterea despre pedeapsa capitală în SUA
Executați la 80 de ani? Cazurile care reaprind dezbaterea despre pedeapsa capitală în SUA
Vezi toate știrile