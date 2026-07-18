Au apărut imaginile video cu accidentul din Tulcea. Cum a murit Tatiana, femeia de pe bancă, într-o secundă

Imagini de pe camerele video cu accidentul cumplit din Tulcea în care Tatiana a murit au fost făcute publice. Femeia se afla pe o bancă din centrul orașului în momentul în care o mașină a intrat în ea. Află detalii cutremurătoare!

Imagini video cu accidentul din Tulcea

O cameră de supraveghere a surprins întregul moment desprins din filmele de groază. Șoferul vinovat a tras brusc de volan pentru a evita coliziunea cu un vehicul ce se afla în fața sa, care a frânat pentru ca un pieton să poată trece strada. Camioneta neagră a rupt un gard și apoi un copac, după care s-a înfipt în banca pe care femeia se afla.

„A intrat unul cu maşina. Şi e un om sub maşină”, a povestit unul dintre martorii care au asistat îngroziți la accident.

Tatiana nu a avut nicio șansă la supraviețuire. Femeia de 44 de ani a fost prinsă sub roțile mașinii. Mai mulți martori la tragicul eveniment i-au sărit în ajutor femeii, dar a murit înainte ca medicii să ajungă la locul accidentului.

Medicii au încercat să-i salveze viața

Medicii care au ajuns la fața locului au fost șocați de scena pe care au descoperit-o. Au încercat să-i ofere femeii primul ajutor, dar, în ciuda tuturor eforturilor depuse, a fost declarată moartă la fața locului.

„Am rămas şocaţi, pentru că maşina care a produs accidentul a rupt un gard, a rupt un copac şi abia după a ajuns la banca respectivă”, a declarat Nicolae Sicinschi, medic SAJ Tulcea, potrivit Observator News. „Au început manevrele de resuscitare şi de stabilizare a acesteia. A fost un echipaj SAJ, a fost un echipaj SMURD, dar, în ciuda tuturor eforturilor, pacienta a fost declarată decedată”, a declarat Vavilia Munteanu, asistent șef SAJ Tulcea.

Șoferul ar fi fost devastat de accidentul produs

Bărbatul care conducea mașina, în vârstă de 58 de ani, este cercetat penal pentru ucidere din culpă. Acesta se află sub control judiciar pentru 60 de zile și a rămas fără permisul de conducere.

Martorii susțin că acesta era profund afectat de incidentul pe care l-a produs. Aceștia susțin că bărbatul nici măcar nu putea să privească în direcția victimei, în timp ce oamenii se chinuiau să o ajute.

„Avea viteză şi a luat-o… ori i s-a făcut rău, că imediat a venit poliţia şi l-a luat la spital”, spune un martor.

CITEȘTE ȘI:

Ea este Tatiana, femeia de 44 de ani spulberată de o camionetă în timp ce stătea pe o bancă. Filmul tragediei din Tulcea

O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii au încercat să o salveze prin manevra Heimlich