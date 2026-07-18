Schimbare de energie după 24 iulie. Nativii care au șanse să își îmbunătățească situația financiară

Începând cu 24 iulie, odată cu încheierea perioadei de retrogradare a lui Mercur, astrologii spun că se deschide o etapă mai favorabilă pentru organizarea planurilor și gestionarea banilor. Blocajele care au afectat comunicarea și proiectele importante ar putea începe să se risipească, iar anumite zodii ar avea ocazia să profite de noi oportunități financiare și să își stabilizeze bugetul.

Potrivit astrologiei, retrogradarea lui Mercur este o perioadă în care pot apărea dificultăți în comunicare, întârzieri administrative, încurcături legate de documente și provocări în plan financiar. După revenirea planetei la mișcarea directă, aceste influențe sunt considerate mai puțin intense, iar lucrurile încep să intre, treptat, pe un făgaș normal.

Astrologii susțin că efectele pozitive nu se resimt instantaneu, însă unele zodii ar putea observa, în perioada următoare, o evoluție favorabilă în ceea ce privește veniturile, oportunitățile profesionale și stabilitatea financiară.

Taur

Pentru nativii din zodia Taur, finalul retrogradării lui Mercur poate marca începutul unei perioade mai stabile din punct de vedere financiar. După săptămâni în care au fost nevoiți să își gestioneze atent cheltuielile, apar șanse de a-și crește veniturile prin recompense profesionale, colaborări avantajoase sau alte oportunități apărute pe neașteptate. Totodată, este un interval favorabil pentru revizuirea planurilor financiare și luarea unor decizii bine calculate.

Rac

Racii ar putea observa că problemele legate de bani încep să se rezolve treptat. Sume restante, proiecte amânate sau discuții financiare blocate pot intra din nou în atenția celor implicați. În același timp, sprijinul unei persoane apropiate sau apariția unei noi surse de venit le poate oferi mai multă siguranță.

Leu

Pentru Lei, perioada următoare poate aduce recunoaștere în plan profesional, iar acest lucru se poate reflecta și în câștigurile financiare. Cei care urmăresc o promovare, un salariu mai bun sau vor să înceapă un proiect pe cont propriu ar putea găsi acum contextul potrivit pentru a face un pas înainte.

Scorpion

Scorpionii au ocazia să își reorganizeze bugetul și să recâștige echilibrul financiar. Unele încasări întârziate sau oportunități de afaceri pot apărea după 24 iulie, oferindu-le mai multă stabilitate. Chiar dacă situația se îmbunătățește, prudența în privința cheltuielilor rămâne esențială.

Capricorn

Capricornii pot începe să culeagă roadele muncii depuse în ultimele luni. Discuțiile privind contracte, colaborări sau alte înțelegeri financiare au șanse mai mari să se finalizeze în condiții avantajoase. Astrologii consideră că această perioadă îi poate ajuta să își consolideze situația materială până la sfârșitul verii.

Pești

Creativitatea și intuiția îi pot ajuta pe Pești să descopere noi modalități de a câștiga bani. Cei implicați în activități independente, artistice sau creative ar putea atrage proiecte interesante și colaborări profitabile. Totuși, înainte de a accepta orice ofertă, este indicat să analizeze cu atenție toate detaliile și condițiile propuse.

CITEȘTE ȘI: Slăbiciunea ascunsă a fiecărei zodii. Ce te împiedică să ai succes

Soarele răsare, în sfârșit, pe strada lor! Zodiile care dau lovitura până pe 25 iulie