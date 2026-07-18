Acasă » Știri » Soarele răsare, în sfârșit, pe strada lor! Zodiile care dau lovitura până pe 25 iulie

Soarele răsare, în sfârșit, pe strada lor! Zodiile care dau lovitura până pe 25 iulie

De: David Ioan 18/07/2026 | 08:37
Soarele răsare, în sfârșit, pe strada lor! Zodiile care dau lovitura până pe 25 iulie
Soarele răsare, în sfârșit, pe strada lor! Zodiile care dau lovitura până pe 25 iulie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Perioada 18–25 iulie aduce o schimbare de ritm pentru mai multe semne zodiacale, iar contextul astral pare să favorizeze evoluțiile rapide și situațiile care se rezolvă mai ușor decât în ultimele săptămâni.

După o etapă în care mulți au simțit că lucrurile stagnează, două zodii ies clar în evidență prin oportunitățile care pot apărea pe neașteptate și care le pot schimba tonul verii.

Soarele răsare, în sfârșit, pe strada lor!

Pentru nativii din Rac, intervalul acesta vine ca o gură de aer după o perioadă încărcată de griji legate de familie, bani sau job. Se pot ivi șanse profesionale care aduc stabilitate sau câștiguri mai bune, de la o ofertă de muncă la un proiect care se dovedește mai profitabil decât părea. Unii pot primi vești importante de la cineva apropiat sau pot relua o legătură care părea pierdută definitiv.

În plan sentimental, atmosfera se liniștește: cei singuri pot avea o întâlnire care le schimbă perspectiva asupra iubirii, iar cei aflați într-o relație pot face un pas comun important. Recomandarea astrologilor este ca Racii să accepte invitațiile și să nu ignore ocaziile apărute spontan, pentru că exact acestea pot aduce surprizele cele mai consistente.

Zodiile care dau lovitura până pe 25 iulie

Săgetătorii intră și ei într-o etapă diferită, în care eforturile din ultimele luni încep să dea rezultate. Planurile amânate pot fi reluate, iar universul pare să le ofere un plus de noroc. O veste legată de bani, o colaborare care se conturează mai clar sau chiar o călătorie dorită de mult pot schimba complet atmosfera.

În unele situații, surpriza vine din partea unei persoane de la care nu mai aveau nicio așteptare. Profesional, Săgetătorii pot primi recunoașterea pe care o așteptau, ceea ce le deschide perspective noi. Cei aflați în căutarea unui job sau a unui proiect personal pot găsi mai ușor oamenii și resursele potrivite. Și viața sentimentală este favorizată, o discuție sinceră putând rezolva tensiuni mai vechi, iar cei singuri pot întâlni pe cineva care le reaprinde interesul.

CITEŞTE ŞI: Cele trei zodii care vor străluci în weekend. Urmează zile pline de surprize și bucurii

Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Știri
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Știri
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu...
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai...
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
Digi24
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două situații s-a întâmplat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
go4it.ro
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România
Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert
Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert
Scenă controversată pe o plajă din Grecia. Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști
Scenă controversată pe o plajă din Grecia. Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști
Vezi toate știrile