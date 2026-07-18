Alexandra a murit la cinci zile după ce medicii au trimis-o acasă. Descoperirea făcută la autopsie

Cazul Alexandrei Halunga, tânăra româncă de doar 23 de ani care și-a pierdut viața în Italia la cinci zile după un accident rutier, capătă noi dimensiuni. După efectuarea autopsiei, au ieșit la iveală informații care ar putea schimba complet direcția anchetei.

Procurorii încearcă acum să afle dacă moartea fetei ar fi putut fi evitată și dacă au existat erori în evaluarea stării sale de sănătate.

Familia Alexandrei trăiește o dramă fără margini. După ce procurorii au permis eliberarea trupului neînsuflețit, apropiații au pregătit-o pentru ultimul drum. Tânăra a fost depusă la capela spitalului San Donato din Arezzo, îmbrăcată într-o rochie albă și așezată într-un sicriu de aceeași culoare, înconjurată de flori și de o fotografie în care zâmbește.

Noi detalii despre tânăra moartă în Italia

Examinarea medico-legală, realizată la Siena, arată că Alexandra prezenta leziuni la nivelul intestinului. Potrivit specialiștilor, acestea ar fi putut apărea în urma presiunii exercitate de centura de siguranță în timpul accidentului produs pe 27 iunie.

Problema este că aceste răni nu au fost observate imediat după impact. Atunci, tânăra a fost dusă la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului La Fratta, unde medicii au constatat doar o fractură la mână și au decis să o externeze.

În zilele care au urmat, starea Alexandrei s-a înrăutățit vizibil. Leziunile interne ar fi permis scurgerea unor lichide în abdomen, provocând o peritonită severă, complicație care i-a fost fatală, potrivit informațiilor publicate de presa italiană.

Accidentul s-a produs în localitatea Farniole, din provincia Arezzo. Alexandra se afla în mașina condusă de o prietenă, când autoturismul a lovit un zid, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat.

După externare, românca s-a întors acasă, la părinții ei, Nelu și Ana, stabiliți de ani buni în Italia. Deși inițial părea că și-a revenit, durerile au devenit tot mai puternice, iar starea generală s-a degradat rapid.

În noaptea dintre 1 și 2 iulie, Alexandra s-a prăbușit în locuință. A fost transportată de urgență la spitalul San Donato din Arezzo, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Patru persoane, vizate de anchetă

Moartea tinerei este acum analizată cu maximă atenție de Parchetul din Italia, coordonat de procurorul Marco Dioni. Înainte de autopsie, patru persoane au fost înscrise în registrul celor cercetați, măsură cu caracter tehnic, pentru ca acestea să poată participa la expertiza medico-legală prin propriii specialiști.

Este vorba despre prietena care conducea mașina în momentul accidentului, medicul de la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului La Fratta, medicul de familie și medicul de la serviciul de permanență.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă leziunile interne puteau fi descoperite mai devreme și dacă Alexandra ar fi trebuit să fie supusă unor investigații suplimentare, precum o tomografie computerizată, având în vedere că mașina în care se afla se răsturnase.

De asemenea, procurorii verifică dacă tânăra trebuia ținută sub observație medicală sau monitorizată după externare și dacă au existat omisiuni ori erori de evaluare. În același timp, este analizată și varianta ca decesul să fi fost provocat de o succesiune neprevăzută de împrejurări.

Alexandra va fi înmormântată în România

După finalizarea procedurilor, trupul neînsuflețit al Alexandrei Halunga a fost predat familiei. Prietenii și apropiații au avut două zile la dispoziție pentru a-i aduce un ultim omagiu la capela spitalului din Arezzo. Totodată, cei care au cunoscut-o au organizat o strângere de fonduri pentru a sprijini familia în aceste momente cumplite.

Transportul funerar spre România urma să aibă loc pe cale rutieră, iar Alexandra va fi înmormântată la Lupeni, localitatea de care familia sa a rămas mereu legată. Deși s-a născut în Italia, tânăra nu și-a uitat niciodată rădăcinile românești, iar părinții ei au muncit ani la rând peste hotare pentru a-i oferi un viitor mai bun.

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