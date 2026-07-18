Acasă » Știri » Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: „Sunt amețită”

Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: „Sunt amețită”

De: Emanuela Cristescu 18/07/2026 | 09:21
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: „Sunt amețită”
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: „Sunt amețită”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un caz cutremurător petrecut în Germania continuă să provoace revoltă. Roxana H., o româncă în vârstă de 30 de ani, a fost găsită fără viață într-o zonă cu vegetație de lângă autostrada A8, în apropierea localității Rehlingen, din landul Saarland. Descoperirea făcută de anchetatori a fost de-a dreptul înfiorătoare, iar procesul s-a încheiat cu o decizie extrem de dură.

Legiștii au stabilit că tânăra avea nu mai puțin de 93 de plăgi provocate cu un cuțit. La doar câteva ore după găsirea trupului, polițiștii au identificat principala suspectă: Simona, o româncă de 36 de ani care locuia împreună cu victima. Femeia a fost reținută într-un club destinat adulților.

Cum a fost ucisă tânăra din Germania

Dincolo de tragedie, povestea celor două ascunde un trecut asemănător. Atât Roxana, cât și Simona și-au petrecut copilăria în orfelinate din România, înainte de a fi adoptate de familii din Germania.

Roxana a crescut în Bavaria, însă relația cu familia adoptivă s-a deteriorat în timp. Ulterior, a legat o prietenie strânsă cu o scriitoare din Graben-Neudorf, pe care o cunoscuse pe Facebook. După ani întregi de conversații online și la telefon, cele două s-au întâlnit pentru prima dată.

„Când a venit prima dată la mine, ne-am îmbrățișat pe peron”, a povestit aceasta pentru BILD.

În timpul procesului s-a aflat că Roxana și Simona se cunoscuseră într-o clinică de psihiatrie din Wiesloch. Tânăra renunțase între timp la studiile pentru a deveni asistentă medicală și se confrunta de mai multă vreme cu probleme psihice.

Ultimul mesaj trimis înainte de tragedie

În seara în care și-a pierdut viața, Roxana a plecat împreună cu Simona spre Rehlingen. În mod normal, urma să petreacă weekendul la prietena sa, însă aceasta trecea printr-o dramă personală, după moartea mamei sale, și nu a mai putut să o primească.

„Mă simt rău și astăzi că nu am lăsat-o să doarmă la mine în acel weekend”, a declarat femeia.

La ora 22:15, Roxana avea să trimită și ultimul mesaj pe WhatsApp. Cuvintele ei au devenit, ulterior, una dintre cele mai tulburătoare dovezi din dosar.

„Sunt amețită.”

După acel mesaj, telefonul tinerei s-a închis și nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea.

Judecătorii Tribunalului Regional din Saarbrücken au stabilit că Simona și-ar fi strangulat colega de apartament cu un lanț, după care i-ar fi aplicat cele 93 de lovituri de cuțit. Instanța a reținut că faptele au fost comise pentru satisfacerea propriilor impulsuri sexuale.

În urma procesului, femeia a fost condamnată la închisoare pe viață. Totuși, cazul nu este închis definitiv, deoarece apărarea a contestat hotărârea și a formulat recurs.

VEZI ȘI: Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă

Crima șocantă în Sectorul 3! Un bărbat în vârstă de 86 de ani și-a ucis concubina de 30 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Știri
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Știri
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu...
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai...
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
Digi24
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două situații s-a întâmplat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor.ro
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
go4it.ro
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”
Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România
Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert
Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert
Scenă controversată pe o plajă din Grecia. Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști
Scenă controversată pe o plajă din Grecia. Ospătarul merge prin apă cu vinul pentru turiști
Vezi toate știrile