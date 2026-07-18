Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: „Sunt amețită”

Un caz cutremurător petrecut în Germania continuă să provoace revoltă. Roxana H., o româncă în vârstă de 30 de ani, a fost găsită fără viață într-o zonă cu vegetație de lângă autostrada A8, în apropierea localității Rehlingen, din landul Saarland. Descoperirea făcută de anchetatori a fost de-a dreptul înfiorătoare, iar procesul s-a încheiat cu o decizie extrem de dură.

Legiștii au stabilit că tânăra avea nu mai puțin de 93 de plăgi provocate cu un cuțit. La doar câteva ore după găsirea trupului, polițiștii au identificat principala suspectă: Simona, o româncă de 36 de ani care locuia împreună cu victima. Femeia a fost reținută într-un club destinat adulților.

Cum a fost ucisă tânăra din Germania

Dincolo de tragedie, povestea celor două ascunde un trecut asemănător. Atât Roxana, cât și Simona și-au petrecut copilăria în orfelinate din România, înainte de a fi adoptate de familii din Germania.

Roxana a crescut în Bavaria, însă relația cu familia adoptivă s-a deteriorat în timp. Ulterior, a legat o prietenie strânsă cu o scriitoare din Graben-Neudorf, pe care o cunoscuse pe Facebook. După ani întregi de conversații online și la telefon, cele două s-au întâlnit pentru prima dată.

„Când a venit prima dată la mine, ne-am îmbrățișat pe peron”, a povestit aceasta pentru BILD.

În timpul procesului s-a aflat că Roxana și Simona se cunoscuseră într-o clinică de psihiatrie din Wiesloch. Tânăra renunțase între timp la studiile pentru a deveni asistentă medicală și se confrunta de mai multă vreme cu probleme psihice.

Ultimul mesaj trimis înainte de tragedie

În seara în care și-a pierdut viața, Roxana a plecat împreună cu Simona spre Rehlingen. În mod normal, urma să petreacă weekendul la prietena sa, însă aceasta trecea printr-o dramă personală, după moartea mamei sale, și nu a mai putut să o primească.

„Mă simt rău și astăzi că nu am lăsat-o să doarmă la mine în acel weekend”, a declarat femeia.

La ora 22:15, Roxana avea să trimită și ultimul mesaj pe WhatsApp. Cuvintele ei au devenit, ulterior, una dintre cele mai tulburătoare dovezi din dosar.

„Sunt amețită.”

După acel mesaj, telefonul tinerei s-a închis și nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea.

Judecătorii Tribunalului Regional din Saarbrücken au stabilit că Simona și-ar fi strangulat colega de apartament cu un lanț, după care i-ar fi aplicat cele 93 de lovituri de cuțit. Instanța a reținut că faptele au fost comise pentru satisfacerea propriilor impulsuri sexuale.

În urma procesului, femeia a fost condamnată la închisoare pe viață. Totuși, cazul nu este închis definitiv, deoarece apărarea a contestat hotărârea și a formulat recurs.

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