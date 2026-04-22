Crima șocantă în Sectorul 3! Un bărbat în vârstă de 86 de ani și-a ucis concubina de 30 de ani

Un tragic eveniment a avut loc în sectorul 3 al Capitalei. Un conflict spontan a dus la uciderea unei femei de 30 de ani. Bărbatul a fost dus la audieri și urmează să fie anchetat pentru a stabili ce s-a întâmplat, de fapt.

Crimă șocantă în București. Un bărbat în vârstă de 86 de ani, cetățean german, a ucis-o pe concubina sa de 30 de ani. Totul a pornit de la un conflict spontan, iar bărbatul susține că a încercat să se apere. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și de salvare, dar nu au mai putut face nimic pentru ea.

Crimă în București

Un caz șocant a înfiorat locatarii sectorului 3 din Capitală. O femeie a fost ucisă chiar de concubinul ei. Bărbatul are cetățenie germană și vârsta sa este de 86 de ani. Cearta a început, după ce femeia ar fi consumat substanțe interzise și ar fi devenit violentă cu el. Acesta ar fi încercat să se apere și ar fi luat o cârjă. A împins-o pe concubina sa, apoi a sugrumat-o cu același obiect, iar ea a rămas fără aer. În urma conflictului s-au deplasat la fața locului mai multe echipaje de poliție și de salvare. Medicii au încercat să o salveze pe femeie, însă nu au mai putut face nimic pentru ea. Bărbatul a fost luat de autorități și dus la audieri.

Apropiații susțin că până acum nu au avut loc antecedente sau sesizări privind acte de violență domestică. În plus, partenera agresorului era cunoscută de polițiști drept consumatoare de substanțe interzise. În acest moment, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia, așadar bărbatul este audiat și expertizat în continuare.

Nu este singurul caz în care un bărbat sau o femeie își ucide partenerul. O situație similară a avut loc tot în București acum ceva timp. Este vorba despre medicul Cristian Staicu, care a fost ucis de menajera lui cu care s-a aflat ulterior că avea o relație. Aceasta s-a dus în locuința sa, a comis fapta, iar apoi a incendiat apartamentul, pentru a-și ascunde urmele. De asemenea, și ea se află în arest.

