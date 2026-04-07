Asasina medicului Cristian Staicu a fost filmată în timp ce intra în bloc. Cum a fost surprinsă aceasta

Asasina medicului Cristian Staicu a fost văzută în timp ce intra în blocul în care a comis crima. Ea l-a ucis pe anestezist și a incendiat apartamentul. Femeia era menajera bărbatului, însă ar fi avut mai mult decât o relație profesională. Anchetatorii au prins-o după cinci zile de la fapta făcută.

O tragedie a șocat întreaga țară. O menajeră l-ar fi ucis pe bărbatul pentru care lucra. Acesta era medic anestezist, iar moartea sa i-a întristat pe toți colegii săi. În urma anchetei, asasina a fost prinsă după cinci zile, iar acum a fost făcută publică filmarea care arăta momentul în care ea s-a dus la locul crimei.

Asasina medicului a fost filmată în timp ce mergea la locul crimei sale

Un bărbat de 72 de ani, medic anestezist cu o carieră impresionantă în spate s-a stins din viață, după ce a fost ucis și incendiat în propria casă. Tragedia a avut loc în data de 31 martie. El locuia într-un bloc din București, iar cea care a comis tragedia este chiar menajera lui. A fost atacat și avea mai multe plăgi, iar polițiștii au stabilit că avea 14 lovituri. În plus, după ce a fost atacat, victima a fost incendiată, tocmai pentru a șterge urmele. Asasina a fost prinsă la cinci zile după ce bărbatul a fost ucis.

Femeia a fost filmată în timp ce venea la locul crimei. Imaginile surprinse au fost înregistrate de camerele de supraverghere din apropierea blocului. De asemenea, un lucru important de menționat este că a fost văzută și cu patru zile înainte de a acționa, dar și în ziua în care a trecut la fapte. În ziua respectivă a ajuns la locuința medicului la orele prânzului. Se poate observa că purta un hanorac de culoare albă.

Ce s-a întâmplat în urma tragediei

După ce a încercat să își ascundă urmele menajera a părăsit locul crimei. Ea a fost prinsă și reținută pentru 24 de ore cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, din cauza incendiului au fost evacuate 18 persoane, 2 dintre ele expuse la fum au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre ele a decedat. Abia după stingerea focului, autoritățile au găsit victima înjunghiată.

VEZI ȘI: Ce au descoperit medicii la autopsia anestezistului Cristian Staicu. Dovezile sunt clare

Cine ar putea fi criminalul medicului Cristian Staicu. Ce au descoperit anchetatorii