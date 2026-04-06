Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu. Femeia de 40 de ani și-a recunoscut fapta

Un caz cutremurător zguduie România, după ce un medic anestezist a fost ucis și casa sa incendiată. Ancheta autorităților a scos la iveală detalii șocante despre relațiile și circumstanțele care au dus la tragedie.

Victima, un bărbat de 72 de ani cu o carieră îndelungată în domeniul medical, a fost găsit fără viață în propria locuință. Cadavrul prezenta multiple plăgi, iar criminaliștii au stabilit că au fost 14 lovituri, aplicate în mod surprinzător, ceea ce sugerează o agresiune fulgerătoare. După ce a fost atacat, apartamentul a fost incendiat, însă flăcările nu au reușit să distrugă toate probele, oferind anchetatorilor suficiente indicii pentru a reconstitui faptele.

Ce s-a găsit în casa menajerei

Principalul suspect în acest caz este menajera medicului, o femeie de 40 de ani, care a fost reținută și ulterior arestată preventiv. Ancheta a scos la iveală că între ea și medic exista o relație mai complexă decât cea profesională, implicând întâlniri intime, dar și aspecte financiare legate de aceste interacțiuni. În noaptea tragediei, anchetatorii au concluzionat că între cei doi a avut loc un conflict care a degenerat. Femeia a afirmat că ar fi acționat în autoapărare, după ce bărbatul ar fi devenit agresiv și ar fi împiedicat-o să părăsească locuința.

O descoperire importantă pentru anchetă a fost telefonul medicului, aflat în posesia femeii. Mesajele și comunicațiile stocate au oferit o perspectivă detaliată asupra relației dintre cei doi. În plus, cheile apartamentului au fost găsite în locuința femeii, indicând că aceasta ar fi preluat bunuri ale victimei după incendierea casei. Imaginile de supraveghere din apropiere au completat tabloul, oferind dovezi vizuale care au condus anchetatorii spre reținerea suspectei.

Investigațiile au continuat și în localitatea Ştefăneştii de Jos, unde femeia locuia împreună cu partenerul și cei doi copii ai lor, într-o vilă impresionantă cu fântâni decorative și spații generoase. Deși aceasta îl vizita frecvent pe medic, vecinii susțin că nu o recunoșteau și nu bănuiau implicarea ei în viața acestuia.

Victima avea o reputație solidă în comunitatea medicală. A lucrat mai multe decenii la Spitalul Gomoiu și, în ultimii 20 de ani, a făcut parte din echipa Spitalului Lahovari. Colegii îl descriu ca fiind sociabil și dedicat profesiei, iar cu doar câteva zile înainte de tragedie își încheiase ultima gardă, despărțindu-se de colegi fără niciun semn prevestitor al evenimentelor care urmau să se petreacă.

