Cum arată acum, în mai, casa de la Șușani a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Imagini emoționante!

Adela Popescu preferă natura, iar asta se poate observa în special datorită postărilor frecvente de la casa de la Șușani. Aceasta a publicat în mediul online noi imagini inedite din locul pe care ea și familia ei îl adoră.

Adela Popescu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV și actrițe din țara noastră. Ea trăiește o poveste de dragoste ca în basme cu soțul ei, Radu Vâlcan. Cei doi au familie frumoasă și se bucură de momentele petrecute împreună, mai ales la Șușani, acolo unde și-au făcut o casă de vis. Recent, aceasta a postat, din nou, imagini din locul pe care îl adoră și împărtășește cu fanii ei cum arată locuința și grădina spectaculoase. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO.

Cum arată casa de la Șușani a Adelei Popescu

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și este foarte transparentă atunci când vine vorba de viața ei personală. Ea împărtășește fanilor momente din viața sa și asta a făcut-o chiar recent. Prezentatoarea TV a făcut o postare inedită în mediul online, în care îi invita pe urmăritori în casa de la Șușani, acolo unde își petrece mare parte din timp alături de familia ei.

În imagini se poate observa unul dintre dormitoare, amenajate extrem de simplu. Cearceafuri albe, un candelabru impresionant, iar ca decor doar un tablou. De asemenea, actrița arată și cum este amenajată curtea cu flori, dar și plină de animale precum găini și un câine. Piesele de mobilier sunt alese cu atenție și sunt minimaliste.

Ce spune Adela Popescu despre petrecerea timpului la Șușani

Pe lângă imaginile și videoclipurile postate, aceasta a postat și un mesaj inedit. Ea a vorbit despre faptul că în această perioadă, cei trei băieți pe care îi are alături de Radu Vâlcan preferă să se joace în curtea bunicilor cu animalele și să se bucure de natură. Aceasta se bucură din plin de momentele pe care le trăiește și și-a dorit să nu treacă neobservate.

Mai. 2026. Șușani. În anii în care copii noștri preferau găinile din ograda bunicilor și joaca în șanț mai mult decât orice altceva, a scris Adela Popescu pe pagina sa de Instagram.

