Noi detalii despre Prințesa Diana ies la lumină după 45 de ani: scrisoarea care fascinează lumea

O scrisoare scrisă de mână de Prințesa Diana, trimisă în septembrie 1981 unei foste colege de școală, oferă o imagine rară și emoționantă asupra vieții sale imediat după nunta regală cu Prințul Charles. Documentul, care urmează să fie scos la licitație, dezvăluie detalii intime despre luna de miere petrecută pe iahtul regal Britannia, dragostea Dianei pentru Scoția și faptul că aceasta „ura Londra”.

Colecția include și fotografii rare din perioada adolescenței sale, iar experții spun că aceste documente o prezintă pe „adevărata Diana”, înainte ca faima și obligațiile regale să îi schimbe viața pentru totdeauna.

O scrisoare intimă din primele luni ale mariajului regal

Au trecut aproape trei decenii de la moartea tragică a Prințesei Diana și peste 40 de ani de la nunta sa regală, însă fascinația publicului pentru viața ei nu s-a diminuat niciodată.

Noua perspectivă asupra gândurilor sale intime vine printr-o scrisoare redactată pe hârtie cu antet regal și trimisă fostei sale colege de la West Heath Girls’ School, Katherine Hanbury.

Documentul, datat 27 septembrie 1981, urmează să fie scos la licitație de casa Gorringe’s Fine Art & Interiors din Lewes, East Sussex, și este estimat la o valoare între 4.000 și 6.000 de lire sterline.

În scrisoare, Diana vorbește sincer despre primele luni de căsnicie cu pe atunci Prințul Charles și despre încercările de adaptare la noua sa viață în Familia Regală.

„Este minunat să fii căsătorită”

Prințesa Diana îi mărturisea prietenei sale că se simțea fericită în noul rol de soție. Aceasta scria:

„Este minunat să fii căsătorită- cred că pot spune asta după două luni…!”

Ea descria experiența intrării în Familia Regală drept „un caz de joacă alături de oameni mari”, sugerând că încerca să se adapteze unei lumi complet noi și extrem de rigide.

În acea perioadă, Diana avea doar 20 de ani. Ea abandonase școala la 16 ani și renunțase la cursurile unei școli de finisare din Elveția înainte de a începe să lucreze într-o grădiniță.

Luna de miere pe iahtul regal Britannia

După nunta fastuoasă din 29 iulie 1981, urmărită de aproximativ 750 de milioane de oameni din întreaga lume, Charles și Diana au plecat într-o croazieră de 12 zile în Marea Mediterană la bordul iahtului regal Britannia.

În scrisoarea adresată lui Katherine Hanbury, Diana descria perioada petrecută în luna de miere într-un ton cald și relaxat. Prințesa povestea:

„Am avut o lună de miere minunată, cu soare fără sfârșit și, din fericire, mări liniștite…”

După croazieră, cuplul regal s-a retras la Castelul Balmoral din Scoția pentru câteva luni. Diana nota atunci:

„Ador să stau afară toată ziua și urăsc Londra!”

Una dintre cele mai surprinzătoare mărturisiri din scrisoare este legată de sentimentele Dianei față de Londra și de viața în natură:

„Acum suntem în Scoția până la sfârșitul lui octombrie, ceea ce este o adevărată bucurie pentru noi-ador să stau afară toată ziua și urăsc Londra!”

Scrisoarea scoate la iveală o latură mult mai simplă și mai autentică a Dianei, departe de imaginea sofisticată și controlată proiectată de monarhie.

Fotografii rare și amintiri din perioada școlii

Colecția scoasă la licitație include și fotografii rare cu Diana din perioada în care studia la West Heath Girls’ School.

În unele imagini, viitoarea prințesă apare alături de colege care aveau să devină ulterior personalități cunoscute, printre care actrița Tilda Swinton și regizoarea Joanna Hogg.

Alte fotografii o surprind pe Diana în fața sălii de artă, într-o clădire cunoscută drept „cowsheds” și pe terenurile școlii.

Albert Radford, specialist în cărți și manuscrise la Gorringe’s Fine Art & Interiors, spune că aceste documente oferă o imagine rară asupra adevăratei personalități a Prințesei Diana. „Această arhivă intimă oferă o privire rară asupra Dianei, Prințesa de Wales, înainte ca obligațiile și faima să își spună ultimul cuvânt”

Potrivit lui Radford, amintirile fostelor colege o prezintă pe Diana drept o persoană modestă și orientată spre viața de familie:

„Diana apare ca cineva a cărui adevărată ambiție era pur și simplu să aibă o familie și să găsească bucurie în lucrurile obișnuite”

El a dezvăluit și faptul că Diana se oferea voluntar să ajute la curățenia casei directoarei școlii, un detaliu care contrastează puternic cu imaginea publică glamour construită ulterior în jurul său.

O tânără „prinsă între iubire și istorie”

Albert Radford consideră că scrisorile și fotografiile o surprind pe Diana într-un moment extrem de fragil și sincer al vieții sale:

„Ea apare aici ca o tânără prinsă între iubire și istorie, plină de speranță, sinceră și încă neacaparată complet de instituția care avea să îi definească viața. În aceste fragmente fragile încă persistă inocența, alături de o credință discretă, dar puternică, într-un lucru atât de simplu și totodată atât de greu de găsit: iubirea.”

Prințesa Diana și Prințul Charles s-au căsătorit la Catedrala St. Paul din Londra, într-unul dintre cele mai urmărite evenimente televizate din istorie.

Cei doi i-au avut pe Prinții William și Harry, însă căsnicia lor s-a destrămat în 1992, iar divorțul a fost finalizat în 1996.

Un an mai târziu, pe 31 august 1997, Diana și-a pierdut viața într-un accident de mașină la Paris, la doar 36 de ani. Chiar și după aproape trei decenii, fiecare detaliu nou despre viața sa continuă să captiveze publicul din întreaga lume.

