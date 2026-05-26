Sile Cămătaru, dezvăluiri despre brutalitatea sistemului penitenciar din anii ’80: ”Dacă erai slab, ajungeai jos”

Serialul „Cămătarii” de la Pro TV abia a debutat, iar încă din primul episod sunt introduse personajele centrale ale poveștii: Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, Lidia Balint – prima sa soție, zisă Mica – și Vasile Balint, fratele său, cunoscut ca Sile Cămătaru.

Prezența lor încă din episodul de lansare arată clar direcția serialului: o reconstrucție dură, directă și fără menajamente a lumii interlope încă de la începutul ei, spusă chiar de cei care au trăit-o. Pentru un proiect aflat la început, alegerea de a-i pune pe cei trei în prim-plan încă din start este o mișcare puternică, menită să capteze publicul și să seteze tonul întregii producții.

Izolatorul anilor ’80, povestit de Nuțu și Sile

Ion Balint, zis Nuțu, apare ca figura dominantă, cel care povestește cu o sinceritate brutală episoade din trecutul său. În primul episod, el rememorează momentul în care problemele au început:

„Sile spărsese nişte case”.

Declarația vine ca o introducere în dinamica familiei Balint, unde loialitatea, instinctul și supraviețuirea sunt elemente definitorii. Serialul îl prezintă pe Nuțu exact așa cum publicul îl știe: direct, fără ocolișuri, cu un discurs care nu încearcă să îndulcească realitatea.

Lidia Balint, zisă Mica, prima soție a lui Nuțu, completează tabloul cu o replică ce arată cât de repede se putea schimba destinul cuiva în acei ani:

„Îi dăduse unul un pont, «vezi că are bani mulţi»”.

Mica devine astfel vocea care explică contextul, tentațiile și mecanismele lumii în care trăiau. Prezența ei în primul episod nu este întâmplătoare: oferă o perspectivă feminină, dar la fel de dură, asupra unei realități dominate de bărbați și de reguli nescrise.

Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, apare ca un personaj la fel de important, iar mărturiile lui sunt scurte, dar extrem de puternice. În episodul de debut, el rezumă brutalitatea sistemului carceral din anii ’80 printr-o singură frază:

„Acolo, dacă erai slab, ajungeai jos.”

Este o replică ce spune totul despre atmosfera acelor vremuri și despre modul în care cei trei au fost formați de experiențele lor.

”Cămătarii” poate fi urmărit în fiecare luni de la 23:30 pe Pro TV. Serialul este disponibil și pe VOYO.

