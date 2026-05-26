A murit omul care a schimbat pentru totdeauna retailul mondial! Povestea fondatorului 7-Eleven

De: Paul Hangerli 26/05/2026 | 06:30
Fondatorul imperiului a murit
Toshifumi Suzuki, fondatorul 7-Eleven Japonia și omul considerat părintele magazinelor de proximitate moderne din Japonia, a murit la vârsta de 93 de ani. Vizionarul care a schimbat radical modul în care japonezii fac cumpărături a construit unul dintre cele mai mari imperii de retail din lume, transformând simplele magazine „conbini” într-o parte esențială a vieții cotidiene.

Suzuki s-a stins din viață pe 18 mai, în locuința sa din Tokyo, din cauza insuficienței cardiace.

Omul care a reinventat comerțul modern în Japonia

Născut în prefectura Nagano, în 1932, Toshifumi Suzuki a absolvit prestigioasa Universitate Chuo din Tokyo. Înainte de a deveni unul dintre cei mai influenți oameni din retailul mondial, el a lucrat pentru un distribuitor de cărți, iar ulterior s-a alăturat companiei Ito-Yokado, în 1963.

La începutul anilor ’70, Suzuki a avut o idee care părea riscantă la acea vreme: introducerea conceptului american 7-Eleven în Japonia. În ciuda scepticismului din industrie, el a încheiat un parteneriat cu Southland Corp., operatorul american al 7-Eleven, iar în 1973 a fost lansată Seven-Eleven Japonia. Primul magazin a fost deschis la Tokyo în 1974.

Nașterea fenomenului „conbini”

Magazinele japoneze de proximitate, cunoscute sub numele de „conbini”, au devenit rapid un fenomen social și economic. Sub conducerea lui Suzuki, 7-Eleven a trecut dincolo de modelul clasic de magazin alimentar și a devenit un spațiu unde clienții puteau cumpăra mese rapide, băuturi și gustări, dar și plăti facturi, folosi bancomate sau copia documente.

Suzuki a înțeles mai devreme decât mulți importanța vitezei și a confortului în viața urbană. El a introdus un sistem inovator bazat pe analizarea datelor despre cumpărături și adaptarea rapidă a stocurilor în funcție de preferințele clienților. Produsele gata de consum și rotația rapidă a mărfurilor au devenit cheia succesului.

Astăzi, lanțul 7-Eleven numără peste 80.000 de magazine în întreaga lume și este considerat cel mai mare lanț de magazine de proximitate din Japonia.

Salvarea companiei americane 7-Eleven

Succesul operațiunilor din Japonia a ajuns să depășească performanțele companiei americane care a creat brandul. În anii 1990, Southland Corp., fondatorul 7-Eleven din SUA, s-a confruntat cu probleme financiare grave și a intrat în faliment după acumularea unor datorii uriașe.

Suzuki a condus procesul de restructurare și salvare al companiei americane, iar grupul japonez a cumpărat participația majoritară. În 2005, compania americană a devenit subsidiară integrală a grupului japonez, marcând o schimbare istorică în industria globală de retail.

Construirea imperiului Seven & i Holdings

În 2005, Toshifumi Suzuki a fondat Seven & i Holdings, companie care avea să transforme afacerea într-un conglomerat uriaș de retail. Sub conducerea sa, grupul s-a extins dincolo de magazinele de proximitate și a integrat magazine universale precum Sogo și Seibu.

Suzuki a orchestrat și achiziția Barney’s Japan în 2015 și a introdus servicii bancare în cadrul imperiului comercial, încercând să creeze ceea ce el numea o „experiență de cumpărături orientată spre stilul de viață”.

Magazinele de proximitate japoneze au devenit și un simbol al tehnologiei moderne în retail, fiind printre primele care au implementat sisteme avansate de gestionare a stocurilor și noi tehnologii pentru clienți.

Un lider influent până la final

Toshifumi Suzuki a devenit director executiv al 7-Eleven Japonia în 1978 și a rămas timp de decenii una dintre cele mai respectate figuri din retailul asiatic. Deși s-a retras din funcția de președinte în 2016, în urma unui conflict managerial, influența sa asupra industriei a continuat să fie uriașă.

Pasionat de lectură și cunoscut pentru stilul său riguros de management, Suzuki a rămas consilier onorific al Seven & i Holdings până la finalul vieții.

În ultimii ani, compania s-a aflat și în centrul unor negocieri importante, după ce retailerul canadian Alimentation Couche-Tard, operatorul lanțului Circle K, a încercat să preia Seven & i Holdings. Totuși, negocierile au eșuat în 2024.

Ceremonii private și un nume care a schimbat retailul mondial

Compania a anunțat că funeraliile vor avea loc în cadru privat, alături de familie. Reprezentanții Seven & i Holdings au precizat că mesajele, florile și alte daruri de condoleanțe au fost refuzate politicos. O ceremonie publică va fi organizată ulterior.

Toshifumi Suzuki lasă în urmă soția și cei doi copii ai săi, dar și o moștenire uriașă în industria globală de retail. Pentru milioane de oameni, conceptul modern de magazin de proximitate poartă amprenta viziunii sale.

