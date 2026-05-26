Secretul din spatele frumuseții lui Scarlett Johansson. Cum își menține tenul impecabil

De: Emanuela Cristescu 26/05/2026 | 06:20
Abia acum a ieșit la iveală „secretul” din spatele pielii impecabile a lui Scarlett Johansson (41 de ani). Actrița din „Black Widow” a recunoscut că nu cremele scumpe fac diferența, ci o rutină mult mai simplă, descoperită după ani de încercări și greșeli care i-au schimbat complet felul în care își îngrijește tenul.

În spatele imaginii perfecte afișate pe covorul roșu, Scarlett Johansson a recunoscut că drumul către un ten echilibrat nu a fost deloc simplu. Deși astăzi este considerată una dintre cele mai admirate apariții de la Hollywood, actrița a povestit că în trecut își trata pielea mult prea dur.

Cum își păstrează Scarlett Johansson tenul impecabil

Johansson a explicat că, în anii tinereții, era extrem de strictă cu rutina de îngrijire, ajungând chiar să își suprasolicite tenul fără să își dea seama. Abia mai târziu a înțeles că excesul poate face mai mult rău decât bine.

„Eram destul de riguroasă cu regimul de îngrijire a pielii. Și, la un moment dat, am realizat că-mi curăț prea mult fața. Cred că atunci când îmbătrânești îți dai seama că nu trebuie să fii atât de riguroasă cu rutina de curățare a tenului”, a spus ea.

Schimbarea de perspectivă a venit odată cu experiența și cu o mai bună înțelegere a nevoilor pielii. Actrița a renunțat treptat la produsele agresive și a început să folosească formule mai blânde, hidratante.

„Probabil că este mai bine să folosești pentru curățarea tenului lapte, creme și alte lucruri care nu sunt agresive cu tenul tău. Așa că mi-am schimbat rutina de frumusețe și folosesc doar produse de curățare pe bază de lapte și alte lucruri care hidratează”, a adăugat vedeta.

Folosește un ingredient banal

În prezent, unul dintre „secretele” care a atras atenția fanilor este mierea crudă, considerată un adevărat elixir natural pentru piele. Cu proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare, aceasta este folosită frecvent ca mască de hidratare și calmare a tenului.

Aplicarea este simplă: un strat subțire pe pielea curată, lăsat câteva minute, apoi clătit cu apă călduță. Rezultatul? Un aspect mai luminos și o senzație de piele mai fină, fără produse complicate sau tratamente costisitoare.

Dincolo de rutina de beauty, Scarlett Johansson a povestit și despre presiunea resimțită în primii ani de carieră. După succesul din „Lost in Translation”, actrița a spus că era distribuită frecvent în roluri care puneau accent aproape exclusiv pe aspectul fizic.

„Eram aleasă doar pentru că eram atrăgătoare. Când eram mai tânără, multe dintre rolurile pe care le primeam sau pentru care mergeam la audiții aveau în centru frumusețea personajului sau erau gândite din perspectiva privirii masculine. Erau, în fond, povești despre bărbați în care femeile erau doar accesorii. Acum lucrurile s-au mai schimbat”, a explicat ea.

