Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett Johansson

Zoe Saldaña a devenit actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din toate timpurile.

Câștigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 47 de ani, a depășit-o pe Scarlett Johansson după succesul filmului Avatar: Fire and Ash, care a avut încasări de peste 1,2 miliarde de dolari. Filmele lui Saldaña au încasat acum în total peste 15,46 miliarde de dolari la nivel mondial, scrie The Guardian.

Cifra a fost atinsă datorită filmelor anterioare ale lui Saldaña din seria Avatar și rolului său ca Gamora în trilogia Guardians of the Galaxy și în filmele Avengers. Saldaña a avut succes și cu filmele Star Trek și cu primul film din seria Pirații din Caraibe.

Saldaña a jucat în cele trei filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile – „Avatar” din 2009 şi continuarea sa din 2022, „The Way of Water”, care ocupă locurile 1 şi respectiv 3, precum şi „Avengers: Endgame” din 2019, care se află pe locul 2. Ea este de asemenea prima actriţă care a apărut în patru filme care au generat peste 2 miliarde de dolari la nivel global, inclusiv „Avengers: Infinity War” din 2018.

Anul trecut, Johansson a ajuns în vârful clasamentului după ce „Jurassic World: Rebirth” a încasat 869 de milioane de dolari la nivel mondial. Actrița a apărut, de asemenea, în mai multe filme Marvel.

Zoe Saldaña a câștigat un Oscar în 2025

„Avatar: Fire and Ash” a fost în urma filmelor anterioare din franciză la box office, dar a rămas pe primul loc în clasamentul național de la lansarea sa din decembrie.

Anul trecut, Saldaña a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său din musicalul Emilia Pérez, iar acum lucrează la următorul sezon al serialului de acțiune Lioness.

Conform Numbers, cele două sunt urmate de Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. și Chris Pratt, care au jucat cu toții în mai multe proiecte Marvel.

Actorii cu cele mai mari încasări care nu au jucat în filme Marvel de pe listă sunt, în ordine, Tom Cruise, Dwayne Johnson și Tom Hanks. După Saldaña și Johansson, următoarele actrițe clasate în top sunt Emma Watson pe locul 16, Karen Gillan pe locul 23 și Elizabeth Olsen pe locul 25.

