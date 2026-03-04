Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul asupra propriei vieți

Luna Plină din Fecioară aduce schimbări importante pentru unele semne zodiacale. Acest eveniment astrologic aduce revelații majore, iar două zodii își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Acești nativi își vor recâștiga controlul asupra propriei vieți. Cine sunt cei care încep o nouă etapă?

Sub influența Lunii Pline din Fecioară, două semene zodiacale primesc un dar special din partea Universului. Acest eveniment astrologic vine cu revelații, nevoia de claritate și liniște interioară. Iar Capricornii și Peștii sunt privilegiați. Acești nativi au șansă să înceapă un nou drum, unul cu mult mai lin.

Capricorn

Capricornii au tras din greu în ultima perioadă, iar acum rezultatele încep să se vadă. Luna Plină din Fecioară le evidențiază autenticitatea, iar aceasta este cheia succesului pentru acești nativi.

Pentru că au avut parte de un început de an cam greu, Capricornii sunt acum răsplătiți pentru perseverența lor. Nu au renunțat, dar acum este momentul să se relaxeze. Urmează o perioadă de detensionare pentru acești nativi.

Pentru Capricorni ziua de astăzi, 4 martie, aduce o revelație importantă. Acești nativi ies din starea de încordare și înțeleg că este momentul să apese frâna și să aibă mai multă grijă de ei. Urmează o perioadă de abundență pentru Capricorni și este momentul ca nativii să se bucure de rezultatele muncii lor.

Pești

Luna Plină din Fecioară aduce pentru Pești claritate în relații. Fie că vorbim despre prietenii, relații romantice sau legături vechi, acești nativi vor înțelege ce și cine e important pentru ei. Peștii înțeleg că nu trebuie să se piardă pe ei pentru a îi mulțumi pe alții și o să acționeze în consecință.

Pentru Pești următoare perioadă este una de eliberare. Acești nativi se desprind din relații toxice și înțeleg că trebuie să se pună pe primul plan, iar acest lucru le va schimba radical perspectiva.

Peștii își găsesc echilibrul interior. În următoare perioadă acești nativi învață să impună limite sănătoase și nu se mai lasă manipulați. Încep să trăiască pentru ei și vor avea parte de multe reușite.

