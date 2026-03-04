Acasă » Știri » Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul asupra propriei vieți

Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul asupra propriei vieți

De: Alina Drăgan 04/03/2026 | 10:31
Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul asupra propriei vieți
Cele 2 zodii care își rescriu destinul

Luna Plină din Fecioară aduce schimbări importante pentru unele semne zodiacale. Acest eveniment astrologic aduce revelații majore, iar două zodii își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Acești nativi își vor recâștiga controlul asupra propriei vieți. Cine sunt cei care încep o nouă etapă?

Sub influența Lunii Pline din Fecioară, două semene zodiacale primesc un dar special din partea Universului. Acest eveniment astrologic vine cu revelații, nevoia de claritate și liniște interioară. Iar Capricornii și Peștii sunt privilegiați. Acești nativi au șansă să înceapă un nou drum, unul cu mult mai lin.

Capricorn

Capricornii au tras din greu în ultima perioadă, iar acum rezultatele încep să se vadă. Luna Plină din Fecioară le evidențiază autenticitatea, iar aceasta este cheia succesului pentru acești nativi.

Pentru că au avut parte de un început de an cam greu, Capricornii sunt acum răsplătiți pentru perseverența lor. Nu au renunțat, dar acum este momentul să se relaxeze. Urmează o perioadă de detensionare pentru acești nativi.

Pentru Capricorni ziua de astăzi, 4 martie, aduce o revelație importantă. Acești nativi ies din starea de încordare și înțeleg că este momentul să apese frâna și să aibă mai multă grijă de ei. Urmează o perioadă de abundență pentru Capricorni și este momentul ca nativii să se bucure de rezultatele muncii lor.

Pești

Luna Plină din Fecioară aduce pentru Pești claritate în relații. Fie că vorbim despre prietenii, relații romantice sau legături vechi, acești nativi vor înțelege ce și cine e important pentru ei. Peștii înțeleg că nu trebuie să se piardă pe ei pentru a îi mulțumi pe alții și o să acționeze în consecință.

Pentru Pești următoare perioadă este una de eliberare. Acești nativi se desprind din relații toxice și înțeleg că trebuie să se pună pe primul plan, iar acest lucru le va schimba radical perspectiva.

Peștii își găsesc echilibrul interior. În următoare perioadă acești nativi învață să impună limite sănătoase și nu se mai lasă manipulați. Încep să trăiască pentru ei și vor avea parte de multe reușite.

Horoscop rune azi, 4 aprilie 2026. Ehwaz inversată aduce un mesaj clar: unii se grăbesc și greșesc, alții descoperă o șansă neașteptată

Trei zodii atrag banii ca un magnet în martie 2026. Vin oportunități uriașe pentru ele

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului! 9 mașini implicate în accident + 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Știri
Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului! 9 mașini implicate în accident + 13 persoane au avut nevoie…
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
Știri
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații...
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical
Digi24
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți...
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și sancționat de SUA
Digi 24
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și...
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Ce apare pe această turelă de apărare aeriană a Ucrainei? România e implicată
go4it.ro
Ce apare pe această turelă de apărare aeriană a Ucrainei? România e implicată
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului! 9 mașini implicate în accident + 13 persoane au avut ...
Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului! 9 mașini implicate în accident + 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare
Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă
Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport
Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport
Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta
Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta
Vezi toate știrile
×