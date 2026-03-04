Acasă » Știri » Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport

Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport

De: Irina Vlad 04/03/2026 | 11:20
Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport
Dănuț a murit în timpul orei de sport de la școală/ sursă foto: social media

Este tragedie într-o familie din Botoșani. Dănuț, un elev de 14 ani de la școala gimnazială „Mihai Eminescu” din Ipotești, a murit fulgerător în timpul orei de sport. Băiatul a intrat în stop cardio-respirator, iar salvatorii nu au mai putut face nimic pentru viața lui.

Moartea fulgerătoare a lui Darius Daniel Hîrtie a întristat întreaga comunitate din Botoșani. Băiatul de 14 ani era elev la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Ipotești, iar marți, 3 martie, ceea ce trebuia să fie o zi normală la școală s-a transformat într-o tragedie. În timpul orei de educație fizică, băiatul a început să se simtă rău, iar la scurt timp a căzut la podea.

Dănuț a murit din cauza unui stop cardio-respirator

Fără să își dea seama ce se întâmplă, profesorul a sunat imediat la 112, iar o ambulanță l-a transportat de urgență la spitalul din sat. La scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală, Dănuț a intrat în stop cardio-respirator și și-a dat ultima suflare.

„M-am dus la urgenţă, m-am dus la băiat. Când m-am dus la urgenţă, doamna dirigintă era acolo, domnul de sport era la urgenţă. Mi-a spus că nu poate să-l resusciteze. Că nu poate să-l salveze”, a declarat mama băiatului.

Potrivit familiei sale, Dănuț nu era cunoscut cu probleme medicale grave, fiind unul dintre fotbaliștii de elită din localitate. Anul acesta chiar a participat la faza pe localitate, din luna ianuarie 2026, a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Fotbal – Cupa ING, categoria de vârstă U14-băieți, fiind declarat apt pentru efort fizic – de către medicul de familie.

După moartea fulgerătoare a elevului de 14 ani, Andreea Alecu Gireadă, primarul comunei, a anunțat că va susține financiar familia lui Dănuț pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru funeralii.

„Un detaliu care face ca nefericitul eveniment petrecut astăzi în comuna noastră, în timpul orei de educație fizică, să fie cu atât mai dureros. Este o tragedie cumplită atunci când un copil, aflat la început de drum, ne părăsește fulgerător. Nicio familie nu ar trebui să treacă printr-o asemenea suferință. Cuvintele sunt prea puține în astfel de momente, însă nu rămânem indiferenți:

• Primăria va acorda, în limitele legii, sprijin familiei îndurerate;

• Colectivul Primăriei va fi alături de familie în zilele următoare, oferind sprijin material pentru a acoperi cheltuielile generate de acest moment greu.

Suntem alături de familie cu toată compasiunea și solidaritatea noastră.

Sincere condoleanțe!”, a transmis Andreea Alecu Gireadă, primarul comunei Mihai Eminescu.

Scandal de proporţii pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce o familie cu un copil nu au fost lăsaţi să urce în avion. A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor

