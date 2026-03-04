Acasă » Știri » Greșeala pe care mulți români o fac. Câte minute trebuie gătită ceafa de porc

De: Irina Vlad 04/03/2026 | 10:09
sursă foto: freepik.com

Se poate spune că ceafa de porc este una dintre cele mai apreciate bucăți de carne în gastronomia românească, însă puțini sunt cei care cunosc modul corect de preparare al acesteia. CSID dezvăluite câte minute trebuie lăsată, de fapt, ceafa de porc în tigaie. 

Carnea de porc trebuie gătită corespunzător pentru a elimina riscul de îmbolnăvire cu trichineloză sau toxiinfecții alimentare cauzate de bacterii. Asta înseamnă o gătire completă, la o temperatură sigură. Specialiștii CSID răspund uneia dintre cele mai frecvente întrebări: „Câte minute trebuie lăsată ceafa de porc în tigaie?”. Răspunsul poate fi citit AICI.

Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă
Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport
Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta
Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul ...
