Greșeala pe care mulți români o fac. Câte minute trebuie gătită ceafa de porc

Se poate spune că ceafa de porc este una dintre cele mai apreciate bucăți de carne în gastronomia românească, însă puțini sunt cei care cunosc modul corect de preparare al acesteia. CSID dezvăluite câte minute trebuie lăsată, de fapt, ceafa de porc în tigaie.

Carnea de porc trebuie gătită corespunzător pentru a elimina riscul de îmbolnăvire cu trichineloză sau toxiinfecții alimentare cauzate de bacterii. Asta înseamnă o gătire completă, la o temperatură sigură. Specialiștii CSID răspund uneia dintre cele mai frecvente întrebări: „Câte minute trebuie lăsată ceafa de porc în tigaie?”. Răspunsul poate fi citit AICI.