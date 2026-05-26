Acasă » Știri » Beatrice Mahler: semnele care arată că plămânii îmbătrânesc și cum poți încetini procesul

Beatrice Mahler: semnele care arată că plămânii îmbătrânesc și cum poți încetini procesul

De: Paul Hangerli 26/05/2026 | 05:40
Beatrice Mahler: semnele care arată că plămânii îmbătrânesc și cum poți încetini procesul
Semnele îmbătrânirii plămânilor, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pneumologul cel mai cunoscut românilor, Beatrice Mahler, a postat pe pagina de socializare un mesaj lămuritor despre plămân și îmbătrânirea sa, care sunt semnalele de alarmă legate de plămâni dar și cum putem încetini îmbătrânirea acestora.

Cabinetele se umplu cu pacienți

Beatrice Mahler spune că tot mai mulți români din categoria a treia de vârstă se îndreaptă către cabinetele medicale plângându-se de o capacitate redusă la efort. De asemenea, odată cu procesul de îmbătrânire, plămânii se refac mai greu după răceli sau viroze:

În ultima perioadă tot mai multe persoane adulte, în jurul vârstei de 50–55 de ani, ajung în cabinet acuzând scăderea toleranței la efort. Din fericire, de cele mai multe ori evaluarea indică parametri în limitele vârstei, asociați cu o condiționare fizică redusă. Astăzi vreau să vă explic de ce efortul fizic pare mai greu odată cu trecerea prin viață și de ce răcelile par să dureze mai mult.

Procesul natural de îmbătrânire reprezintă o normalitate firească de evoluție a corpului nostru pe care trebuie să o conștientizăm și pe care ar fi bine să o abordăm activ pentru a-i limita efectele. ”

Cele 3 schimbări esențiale care au loc odată cu vârsta

Beatrice Mahler conturează clar pentru cititori ce se întâmplă cu plămânii odată cu înaintarea în vârstă. În cuvinte simple, medicul redă exact fenomenul ce se abate asupra plămânilor, dar și legătura dintre plămân și sânge:

Plămânii își schimbă structura: Imaginează-ți plămânul ca pe un burete fin. Cu timpul, acest „burete” își pierde din elasticitate și devine mai rigid. Suprafața totală prin care oxigenul intră în sânge scade, iar eficiența transferului de oxigen în sânge se reduce.”

Medicul Pneumolog vorbește mai departe despre ”sistemul de alarmă” al organismului, cel care detectează nivelurile de oxigen sau de dioxid de carbon din corp. Acesta devine mai lent odată cu vârsta, astfel adaptarea la efort devenind mai dificilă:

„ „Sistemul de alarmă” devine mai lent: organismul are senzori care detectează nivelul scăzut de oxigen sau nivelul crescut de dioxid de carbon și ne determină să respirăm mai repede sau mai profund. La persoanele în vârstă, acest răspuns este mult diminuat (cu până la 50–60%). De aceea, adaptarea la efort sau la altitudini mari poate fi mai dificilă.”

Continuând, reputatul medic vorbește și despre sistemul de autocurățare, care la rândul său încetinește odată cu vârsta:

Sistemul de auto-curățare nu mai este la fel de performant: Plămânii noștri au un “covor” de cili și produc mucus pentru a elimina particulele de praf, virusurile și bacteriile. Odată cu vârsta, acest proces încetinește dramatic: Tusea devine mai slabă din cauza reducerii forței musculare. Mecanismul de transport al mucusului (clearance-ul mucociliar) încetinește semnificativ.”

Care sunt efectele îmbătrânirii și cum le putem reduce?

Beatrice Mahler clarifică ce înseamnă cu exactitate cum se traduce în corp această îmbătrânire dar și cum putem încetini aceste procese printr-un stil de viață diferit:

Ce înseamnă? Risc mai mare de infecții respiratorii (pneumonie), o recuperare mai lentă după o răceală și o capacitate redusă de efort.

Ce putem face?

Vestea bună este că putem încetini acest proces.Un stil de viață activ, exercițiile fizice regulate, atenția la respirație și, cel mai important, renunțarea la fumat pot menține sănătatea plămânilor pentru mult mai mult timp.”

CITEȘTE ȘI:  Mahler, avertisment dur pentru români: „Ni se pare normal să ne sufocăm pe stradă”

Dr. Beatrice Mahler avertizează: adevărul despre țigara electronică după 20 de ani de utilizare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Legătura dintre divorțurile lui Cabral și al lui Valentin Sanfira. Ce au făcut Andreea și Codruța după ce s-au despărțit de soții lor
Știri
Legătura dintre divorțurile lui Cabral și al lui Valentin Sanfira. Ce au făcut Andreea și Codruța după ce…
Omagiul adus de ”Abramburica” după 12 ani. Ce a făcut Dana Rogoz în ultimele ore din viața tatălui său: „Credeam că va fi bine”
Știri
Omagiul adus de ”Abramburica” după 12 ani. Ce a făcut Dana Rogoz în ultimele ore din viața tatălui…
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările vecine
Mediafax
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările...
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Gandul.ro
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se de relație ca de un pansament”
Adevarul
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se...
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport.ro
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Click.ro
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Gandul.ro
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor...
ULTIMA ORĂ
Legătura dintre divorțurile lui Cabral și al lui Valentin Sanfira. Ce au făcut Andreea și Codruța ...
Legătura dintre divorțurile lui Cabral și al lui Valentin Sanfira. Ce au făcut Andreea și Codruța după ce s-au despărțit de soții lor
Omagiul adus de ”Abramburica” după 12 ani. Ce a făcut Dana Rogoz în ultimele ore din viața tatălui ...
Omagiul adus de ”Abramburica” după 12 ani. Ce a făcut Dana Rogoz în ultimele ore din viața tatălui său: „Credeam că va fi bine”
BANC | Bulă și Ștrulă se duc la vânătoare
BANC | Bulă și Ștrulă se duc la vânătoare
Noi detalii despre Prințesa Diana ies la lumină după 45 de ani: scrisoarea care fascinează lumea
Noi detalii despre Prințesa Diana ies la lumină după 45 de ani: scrisoarea care fascinează lumea
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre brutalitatea sistemului penitenciar din anii ’80: ”Dacă erai ...
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre brutalitatea sistemului penitenciar din anii ’80: ”Dacă erai slab, ajungeai jos”
Horoscop rune azi, 26 mai 2026. Hagalaz aduce astăzi acestor nativi combustibilul de care aveau nevoie ...
Horoscop rune azi, 26 mai 2026. Hagalaz aduce astăzi acestor nativi combustibilul de care aveau nevoie și o oportunitate de schimbare pe care nu o pot ignora
Vezi toate știrile