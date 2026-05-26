Beatrice Mahler: semnele care arată că plămânii îmbătrânesc și cum poți încetini procesul

Pneumologul cel mai cunoscut românilor, Beatrice Mahler, a postat pe pagina de socializare un mesaj lămuritor despre plămân și îmbătrânirea sa, care sunt semnalele de alarmă legate de plămâni dar și cum putem încetini îmbătrânirea acestora.

Cabinetele se umplu cu pacienți

Beatrice Mahler spune că tot mai mulți români din categoria a treia de vârstă se îndreaptă către cabinetele medicale plângându-se de o capacitate redusă la efort. De asemenea, odată cu procesul de îmbătrânire, plămânii se refac mai greu după răceli sau viroze:

”În ultima perioadă tot mai multe persoane adulte, în jurul vârstei de 50–55 de ani, ajung în cabinet acuzând scăderea toleranței la efort. Din fericire, de cele mai multe ori evaluarea indică parametri în limitele vârstei, asociați cu o condiționare fizică redusă. Astăzi vreau să vă explic de ce efortul fizic pare mai greu odată cu trecerea prin viață și de ce răcelile par să dureze mai mult. Procesul natural de îmbătrânire reprezintă o normalitate firească de evoluție a corpului nostru pe care trebuie să o conștientizăm și pe care ar fi bine să o abordăm activ pentru a-i limita efectele. ”

Cele 3 schimbări esențiale care au loc odată cu vârsta

Beatrice Mahler conturează clar pentru cititori ce se întâmplă cu plămânii odată cu înaintarea în vârstă. În cuvinte simple, medicul redă exact fenomenul ce se abate asupra plămânilor, dar și legătura dintre plămân și sânge:

”Plămânii își schimbă structura: Imaginează-ți plămânul ca pe un burete fin. Cu timpul, acest „burete” își pierde din elasticitate și devine mai rigid. Suprafața totală prin care oxigenul intră în sânge scade, iar eficiența transferului de oxigen în sânge se reduce.”

Medicul Pneumolog vorbește mai departe despre ”sistemul de alarmă” al organismului, cel care detectează nivelurile de oxigen sau de dioxid de carbon din corp. Acesta devine mai lent odată cu vârsta, astfel adaptarea la efort devenind mai dificilă:

„ „Sistemul de alarmă” devine mai lent: organismul are senzori care detectează nivelul scăzut de oxigen sau nivelul crescut de dioxid de carbon și ne determină să respirăm mai repede sau mai profund. La persoanele în vârstă, acest răspuns este mult diminuat (cu până la 50–60%). De aceea, adaptarea la efort sau la altitudini mari poate fi mai dificilă.”

Continuând, reputatul medic vorbește și despre sistemul de autocurățare, care la rândul său încetinește odată cu vârsta:

”Sistemul de auto-curățare nu mai este la fel de performant: Plămânii noștri au un “covor” de cili și produc mucus pentru a elimina particulele de praf, virusurile și bacteriile. Odată cu vârsta, acest proces încetinește dramatic: Tusea devine mai slabă din cauza reducerii forței musculare. Mecanismul de transport al mucusului (clearance-ul mucociliar) încetinește semnificativ.”

Care sunt efectele îmbătrânirii și cum le putem reduce?

Beatrice Mahler clarifică ce înseamnă cu exactitate cum se traduce în corp această îmbătrânire dar și cum putem încetini aceste procese printr-un stil de viață diferit:

”Ce înseamnă? Risc mai mare de infecții respiratorii (pneumonie), o recuperare mai lentă după o răceală și o capacitate redusă de efort. Ce putem face? Vestea bună este că putem încetini acest proces.Un stil de viață activ, exercițiile fizice regulate, atenția la respirație și, cel mai important, renunțarea la fumat pot menține sănătatea plămânilor pentru mult mai mult timp.”

