Mahler, avertisment dur pentru români: „Ni se pare normal să ne sufocăm pe stradă”

De: Paul Hangerli 16/05/2026 | 05:40
Ne sufocăm pe stradă, sursa-colaj CANCAN.RO
Poluarea continuă să fie unul dintre cele mai ignorate pericole pentru sănătate, deși efectele sale sunt devastatoare. Medicul Beatrice Mahler atrage atenția asupra impactului uriaș pe care aerul poluat și particulele toxice îl au asupra organismului și avertizează că zeci de mii de oameni mor anual din cauze asociate poluării.

23.000-25.000 de oameni mor anual din cauze asociate poluării

Beatrice Mahler explică de ce poluarea este un fenomen atât de ignorat în societate, deși anual există zeci de mii de decese din cauze directe sau asociate poluării. Polimercurii din plastic sunt una dintre cele mai frecvente cauze, dar și poluarea aerului este la fel de des întâlnită. Poluarea prin aer este de asemenea un factor agravant în cazul unor afecțiuni preexistente:

„Noi avem nevoie de dovezi și dovezile trebuie să fie documentate științific. Sigur, avem încă o problemă la nivel de investigații care să îmi dovedească faptul că organismul nostru se încarcă cu aceste particule de materie, cu particule poluante, cu polimercuri, produse care rezultă din utilizarea în exces a produselor din plastic. Însă asta nu înseamnă că lucrurile nu au în spate dovezi științifice care ne aduc în prim-plan efectul pe care poluarea îl are.”

Medicul subliniază că literatura de specialitate arată deja o legătură directă între poluare și bolile respiratorii, atât prin creșterea numărului de cazuri, cât și prin agravarea afecțiunilor deja existente.

Poluarea afectează nu doar plămânii, ci întregul organism

Beatrice Mahler avertizează că efectele poluării nu se opresc la nivelul sistemului respirator.

„Există această corelație și între bolile cardiovasculare și poluare și între bolile neurologice, cele care sunt declanșate de leziuni sau de probleme pe care vasele de sânge din creier le au.”

Medicul explică faptul că orice particulă poluantă inhalată ajunge inevitabil în organism prin plămâni.

„Orice particulă de poluant cu care intrăm în contact va ajunge în organismul nostru prin plămâni, pentru că respirăm.”

Aceasta compară suprafața plămânului cu dimensiunea unui teren de fotbal și spune că organismul este expus în permanență la substanțele toxice din aer.

„Suntem expuși în fiecare secundă, în fiecare minut în care respirăm, la o cantitate de poluanți care depinde de concentrația lor în aerul inspirat.”

Particulele toxice ajung direct în sânge

Potrivit specialistului, cele mai periculoase sunt particulele extrem de mici, care pot traversa membrana dintre plămâni și vasele de sânge.

„Vorbim de particule de materie extrem de mici, cele sub 2 microni, sub 1 micron, care ajung la nivelul alveolelor.”

Aceste particule afectează grav țesutul pulmonar și pot provoca fibroze pulmonare severe.

„Practic, plămânul îmbătrânește foarte repede și nu mai permite ca oxigenul să treacă în sânge.”

Poluarea cronică ne distruge sănătatea fără să realizăm

Beatrice Mahler spune că cea mai mare problemă este faptul că oamenii au început să considere normal aerul poluat.

„Ni se pare normal deja, din păcate, să respirăm un aer poluat în București. Ni se pare normal să ne sufocăm pe stradă atunci când ne plimbăm în București.”

Medicul avertizează că efectele poluării cronice apar în ani și duc treptat la distrugerea ireversibilă a țesutului pulmonar.

„Ajungem să ne îmbolnăvim și să răcim, aparentele și banalele răceli pe care le interpretăm ca fiind normale în sezonul rece ajung să producă leziuni care creează substratul unor alte infecții.”

În timp, funcția pulmonară scade dramatic, iar oamenii ajung să observe că nu mai pot face activități simple.

„Ne trezim atunci că nu mai putem urca scările și nu mai putem duce plasele cu mâncare de la piață.”

Copiii sunt printre cei mai afectați

Beatrice Mahler atrage atenția și asupra efectelor grave pe care poluarea le are asupra copiilor, explicând în același timp că expunerea la aer poluat afectează dezvoltarea alveolelor și rigidizează țesutul pulmonar.

„Până la șapte ani plămânul copilului se dezvoltă. Este un plămân care se maturizează. Țesutul elastic care permite ca plămânul să respire devine mai rigid. Este ca o praștie prost făcută, cu un elastic care nu funcționează.”

„Poluarea ne îmbătrânește exact ca fumatul”

Medicul spune că poluarea accelerează procesul de îmbătrânire al organismului în același mod în care o face fumatul, comparând efectele poluării cu rugina care afectează fierul neprotejat.

„Poluarea îmbătrânește pentru că intervine pe echilibrul oxidanți-antioxidanți în organism. Exact așa și organismul nostru va fi supus acestei acțiuni a oxidanților care îl fac să îmbătrânească mai repede, să ruginească mai repede.”

Concluzia medicului este una alarmantă: poluarea reduce vitalitatea organismului și îi aduce pe oameni „la ușa spitalului mult mai repede”.

