Vaticanul analizează cazul unui tânăr de 21 de ani. Ar putea deveni primul sfânt al Generației Z

Biserica Catolică a început oficial procesul de canonizare pentru Pedro Ballester, un tânăr britanic care a murit de cancer la doar 21 de ani și care ar putea deveni primul sfânt din Generația Z.

Pedro Ballester, originar din Manchester, și-a pierdut viața în 2018 după o luptă cu o formă agresivă de cancer pelvin.

Deși nu a reușit să învingă boala, povestea și credința sa continuă să inspire mii de oameni din întreaga lume.

Vaticanul analizează acum viața și credința lui Pedro

La opt ani de la moartea sa, Dieceza Romano-Catolică din Salford a deschis oficial „cauza pentru beatificare și canonizare”, procedură prin care viața tânărului va fi analizată înainte ca dosarul să fie trimis Papei.

Reprezentanții bisericii au transmis:

„Suntem bucuroși să anunțăm deschiderea Cauzei pentru Beatificarea și Canonizarea lui Pedro Ballester, un tânăr din Manchester a cărui viață de credință continuă să inspire foarte mulți oameni.”

Potrivit oficialilor, după moartea sa „reputația lui de sfințenie a crescut semnificativ”, iar credincioșii sunt invitați să trimită mărturii, scrisori sau jurnale care îi aparțin.

În această etapă, biserica trebuie să stabilească dacă Pedro a trăit o viață de „virtute eroică”, adică dacă și-a practicat credința într-un mod extraordinar și constant.

Cine a fost Pedro Ballester

Pedro s-a născut în 1996 într-o familie catolică devotată și a crescut în Manchester alături de cei doi frați ai săi, înainte ca familia să se mute în Yorkshire.

Familia îl descrie drept un tânăr extrem de vesel și plin de calități. Tatăl său a declarat:

„Credința lui era profundă și îi plăcea să o împărtășească celorlalți într-un mod foarte natural. Doar Papa decide cine este sfânt, dar fiul meu a fost un tânăr extraordinar.”

La fel ca părinții săi, Pedro a devenit membru al organizației catolice Opus Dei și, încă din adolescență, și-a dedicat viața lui Dumnezeu și celibatului.

A ajuns să îl întâlnească și pe Papa Francisc

Tânărul studia ingineria chimică și locuia într-un cămin Opus Dei din nordul Londrei, semn al implicării sale profunde în viața religioasă.

După ce a fost diagnosticat cu cancer, Pedro s-a întors la Manchester pentru tratament. În 2015, starea sa de sănătate s-a îmbunătățit suficient încât să poată merge la Roma, unde l-a întâlnit pe Papa Francisc.

După trei ani de luptă cu boala, Pedro Ballester a murit pe 13 ianuarie 2018.

Mormântul său a devenit loc de pelerinaj

Peste 500 de persoane au participat la funeraliile sale, iar mormântul lui a devenit între timp un loc de pelerinaj pentru credincioși din întreaga lume. În ultimele luni, peste 60 de persoane au fost intervievate de autoritățile bisericești pentru a depune mărturie despre caracterul și credința tânărului.

Dacă Papa va aproba această etapă, procesul va continua cu beatificarea. Pentru acest lucru, Biserica trebuie să confirme existența unui miracol atribuit rugăciunilor adresate lui Pedro.

Un al doilea miracol ar trebui apoi recunoscut oficial pentru ca tânărul să fie declarat sfânt.

Cazul lui Pedro Ballester amintește de cel al lui Carlo Acutis, adolescentul născut în Marea Britanie și crescut în Italia, care a devenit primul sfânt milenial.

Carlo a murit de leucemie în 2006, la vârsta de 15 ani, iar Papa Leon al XIV-lea l-a canonizat anul trecut în Piața Sfântul Petru de la Vatican.

