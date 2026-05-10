Moarte neașteptată în SUA: una dintre cele mai influente femei din televiziune s-a stins la numai 65 de ani

De: Paul Hangerli 10/05/2026 | 06:30
Vedeta televiziunii americane s-a stins din viață, sursa- colaj CANCAN.RO
Joni Lamb, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii creștine din Statele Unite și cofondatoarea Daystar Television Network, a murit la vârsta de 65 de ani. Rețeaua pe care a construit-o împreună cu soțul său a ajuns să emită în peste 200 de țări și să fie urmărită de miliarde de oameni din întreaga lume.

Daystar Television Network a anunțat că Joni Lamb a murit joi, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, agravate ulterior de o accidentare la spate care i-a deteriorat starea generală. Cauza exactă a morții nu a fost făcută încă publică.

Problemele de sănătate s-au agravat în ultimele luni

Consiliul director al rețelei  a transmis într-un comunicat oficial:

„Dragostea lui Joni pentru Dumnezeu și pentru oamenii pe care îi slujeam a modelat această lucrare încă de la început”

Conducerea televiziunii a precizat că activitatea Daystar va continua și că Joni Lamb s-a asigurat înainte de moarte că există o echipă pregătită să conducă organizația.

Joni și soțul ei, Marcus Lamb, decedat în 2021, au început să emită în nordul statului Texas în 1993, cu un singur post local de televiziune.

În doar câțiva ani, proiectul lor s-a transformat într-una dintre cele mai mari rețele creștine din lume. Cu sediul în Bedford, Daystar transmitea în peste 200 de țări și difuza emisiuni ale unor evangheliști celebri precum Joel Osteen și T.D. Jakes.

Potrivit reprezentanților rețelei, Daystar ajungea în aproximativ 2,3 miliarde de locuințe la nivel global.

Pe lângă rolul administrativ, Joni Lamb era una dintre cele mai vizibile figuri ale postului. Ea prezenta emisiunea „Joni Table Talk”, unde aborda teme religioase, probleme sociale și subiecte de actualitate.

Activitatea rețelei era profund ancorată în tradiția penticostală, cunoscută pentru accentul pus pe experiențele spirituale intense, miracole și lupta împotriva influențelor considerate malefice.

Momentul controversat care a șocat publicul

În 2010, Joni Lamb i-a fost alături soțului ei într-un moment extrem de delicat, după ce Marcus Lamb a recunoscut public, într-o emisiune televizată, că avusese o relație extraconjugală cu ani înainte.

Acesta a susținut atunci că mai multe persoane au încercat să îl șantajeze pentru a păstra secretul.

Joni Lamb declara la acea vreme că vestea a devastat-o, însă spunea că s-a rugat și că a ales să lupte pentru căsnicia lor. În acea perioadă vedeta afirma:

„Tot ce poți face este să spui adevărul și să îți folosești durerea pentru a încerca să ajuți pe altcineva”

O nouă etapă după moartea lui Marcus Lamb

După moartea lui Marcus Lamb, la vârsta de 64 de ani, Joni Lamb și-a refăcut viața și s-a căsătorit doi ani mai târziu cu Doug Weiss.

Cei doi au prezentat împreună emisiunea „Ministry Now”, continuând activitatea religioasă și mediatică începută cu zeci de ani în urmă.

Moartea lui Joni Lamb marchează finalul unei epoci pentru televiziunea religioasă americană. Pentru milioane de telespectatori, ea a fost una dintre cele mai recognoscibile voci ale creștinismului televizat modern.

