Îți mai amintești de acest solist? Vocea care a făcut celebră melodia „Andrii Popa” încă ridică sălile în picioare

Pentru multe generații de români, vocea lui Mircea Baniciu este imposibil de confundat. „Andrii Popa”, „Mugur de fluier”, „Fata Verde” sau „Nunta” sunt melodii care au rămas vii zeci de ani mai târziu, iar artistul care le-a făcut celebre continuă să urce pe scenă și astăzi. La 76 de ani, fostul solist al trupei Phoenix vorbește cu nostalgie despre orașul care l-a format, Timișoara, și încă reușește să umple sălile de concerte.

Vocea care a marcat istoria trupei Phoenix

Născut pe 31 iulie 1949, la Timișoara, Mircea Baniciu a devenit celebru în anii ’70 ca solist vocal al trupei Phoenix, una dintre cele mai importante formații rock din istoria muzicii românești.

Cu vocea lui caldă și stilul care combina rockul cu influențele folk și folclorice, Baniciu a devenit rapid una dintre figurile emblematice ale muzicii românești.

Melodii precum „Andrii Popa”, „Mugur de fluier”, „Fata Verde” sau „Nunta” au rămas până astăzi printre cele mai iubite piese din muzica românească.

După plecarea colegilor săi din Phoenix în Occident, în perioada comunistă, Mircea Baniciu a fost nevoit să părăsească și el Timișoara, într-un context complicat și apăsător, marcat de controalele și presiunile Securității.

„M-aș întoarce oricând în Timișoara”

Artistul vorbește și astăzi cu multă emoție despre orașul în care a copilărit și s-a format. Într-un interviu din acest an, Baniciu povestește:

„Pentru mine Timișoara înseamnă și Phoenix. Se cânta mult în Timișoara, erau trupe destul de bine puse la punct, era un oraș în care se făcea muzică, din Timișoara au plecat foarte mulți muzicieni foarte buni, iar noi cu Phoenix am condus cumva ostilitățile”

Artistul spune că Timișoara avea un spirit aparte, diferit de multe alte orașe din România.

„Sunt multe lucruri care sunt apreciate vis a vis de Timișoara, în special modul de exprimare și modul de a fi al timișorenilor, care sunt ușor mai calmi și mai puțin gălăgioși. Se simte educația veche, austro-ungară, și în arhitectură și în comportamentul oamenilor pe stradă.”

Baniciu mărturisește că încă se simte profund legat de orașul natal și că s-ar întoarce oricând acolo.

„E mai multă liniște, e frumos, e un oraș verde, un oraș cu spații generoase, cu parcuri și cu locuințe îngrijite și m-aș întoarce oricând în Timișoara.”

Baniciu urmărește și acum orașul în care s-a născut

Chiar dacă nu mai locuiește acolo, Mircea Baniciu spune că urmărește constant schimbările din Timișoara și vizitează orașul ori de câte ori are ocazia.

„Există niște clădiri superbe în Timișoara care n-au prea fost îngrijite în ultima vreme, dar multe dintre ele văd că se refac.”

Artistul vorbește și despre centrul orașului, pe care îl consideră spectaculos., ba mai mult crede că este la concurență cu mari capitale ale lumii:

„Centrul Timișoarei, în schimb, este superb, l-au făcut extraordinar de frumos, Piața Unirii rivalizează cu orice piață din Austria”

Mai mult, acesta recunoaște că „vizitează” uneori orașul și virtual, folosind Google Earth.

Mircea Baniciu continuă să urce pe scenă și astăzi

Deși au trecut decenii de la perioada de glorie Phoenix, Mircea Baniciu continuă să cânte și să aibă succes la public.

În urmă cu doar câteva seri, artistul a susținut un concert alături de trupa sa și de muzicienii Vlady Cnejevici și Teo Boar într-un local foarte cunoscut din București, iar atmosfera a fost una extrem de apreciată de spectatori.

Publicul a cântat împreună cu el piesele care au traversat generații, demonstrând că muzica lui Mircea Baniciu continuă să emoționeze și astăzi.

După perioada Phoenix, Mircea Baniciu și-a construit o carieră solo de succes și a colaborat de-a lungul anilor cu artiști precum Mircea Vintilă sau Nicu Alifantis.

Astăzi, artistul este considerat una dintre vocile definitorii ale muzicii folk-rock românești și unul dintre oamenii care au influențat profund cultura muzicală autohtonă.

Iar pentru mulți români, Mircea Baniciu va rămâne mereu vocea care cânta „Andrii Popa”.

