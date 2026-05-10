Acasă » Știri » Îți mai amintești de acest solist? Vocea care a făcut celebră melodia „Andrii Popa” încă ridică sălile în picioare

Îți mai amintești de acest solist? Vocea care a făcut celebră melodia „Andrii Popa” încă ridică sălile în picioare

De: Paul Hangerli 10/05/2026 | 07:30
Îți mai amintești de acest solist? Vocea care a făcut celebră melodia „Andrii Popa” încă ridică sălile în picioare
Mircea Baniciu, sursa- colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Pentru multe generații de români, vocea lui Mircea Baniciu este imposibil de confundat. „Andrii Popa”, „Mugur de fluier”, „Fata Verde” sau „Nunta” sunt melodii care au rămas vii zeci de ani mai târziu, iar artistul care le-a făcut celebre continuă să urce pe scenă și astăzi. La 76 de ani, fostul solist al trupei Phoenix vorbește cu nostalgie despre orașul care l-a format, Timișoara, și încă reușește să umple sălile de concerte.

Vocea care a marcat istoria trupei Phoenix

Născut pe 31 iulie 1949, la Timișoara, Mircea Baniciu a devenit celebru în anii ’70 ca solist vocal al trupei Phoenix, una dintre cele mai importante formații rock din istoria muzicii românești.

Cu vocea lui caldă și stilul care combina rockul cu influențele folk și folclorice, Baniciu a devenit rapid una dintre figurile emblematice ale muzicii românești.

Melodii precum „Andrii Popa”, „Mugur de fluier”, „Fata Verde” sau „Nunta” au rămas până astăzi printre cele mai iubite piese din muzica românească.

După plecarea colegilor săi din Phoenix în Occident, în perioada comunistă, Mircea Baniciu a fost nevoit să părăsească și el Timișoara, într-un context complicat și apăsător, marcat de controalele și presiunile Securității.

„M-aș întoarce oricând în Timișoara”

Artistul vorbește și astăzi cu multă emoție despre orașul în care a copilărit și s-a format. Într-un interviu din acest an, Baniciu povestește:

„Pentru mine Timișoara înseamnă și Phoenix. Se cânta mult în Timișoara, erau trupe destul de bine puse la punct, era un oraș în care se făcea muzică, din Timișoara au plecat foarte mulți muzicieni foarte buni, iar noi cu Phoenix am condus cumva ostilitățile”

Artistul spune că Timișoara avea un spirit aparte, diferit de multe alte orașe din România.

„Sunt multe lucruri care sunt apreciate vis a vis de Timișoara, în special modul de exprimare și modul de a fi al timișorenilor, care sunt ușor mai calmi și mai puțin gălăgioși. Se simte educația veche, austro-ungară, și în arhitectură și în comportamentul oamenilor pe stradă.”

Baniciu mărturisește că încă se simte profund legat de orașul natal și că s-ar întoarce oricând acolo.

„E mai multă liniște, e frumos, e un oraș verde, un oraș cu spații generoase, cu parcuri și cu locuințe îngrijite și m-aș întoarce oricând în Timișoara.”

 

Mircea Baniciu, sursa- captură social media Mircea Baniciu

Baniciu urmărește și acum orașul în care s-a născut

Chiar dacă nu mai locuiește acolo, Mircea Baniciu spune că urmărește constant schimbările din Timișoara și vizitează orașul ori de câte ori are ocazia.

„Există niște clădiri superbe în Timișoara care n-au prea fost îngrijite în ultima vreme, dar multe dintre ele văd că se refac.”

Artistul vorbește și despre centrul orașului, pe care îl consideră spectaculos., ba mai mult crede că este la concurență cu mari capitale ale lumii:

„Centrul Timișoarei, în schimb, este superb, l-au făcut extraordinar de frumos, Piața Unirii rivalizează cu orice piață din Austria”

Mai mult, acesta recunoaște că „vizitează” uneori orașul și virtual, folosind Google Earth.

Mircea Baniciu continuă să urce pe scenă și astăzi

Deși au trecut decenii de la perioada de glorie Phoenix, Mircea Baniciu continuă să cânte și să aibă succes la public.

În urmă cu doar câteva seri, artistul a susținut un concert alături de trupa sa și de muzicienii Vlady Cnejevici și Teo Boar într-un local foarte cunoscut din București,  iar atmosfera a fost una extrem de apreciată de spectatori.

Publicul a cântat împreună cu el piesele care au traversat generații, demonstrând că muzica lui Mircea Baniciu continuă să emoționeze și astăzi.

După perioada Phoenix, Mircea Baniciu și-a construit o carieră solo de succes și a colaborat de-a lungul anilor cu artiști precum Mircea Vintilă sau Nicu Alifantis.

Astăzi, artistul este considerat una dintre vocile definitorii ale muzicii folk-rock românești și unul dintre oamenii care au influențat profund cultura muzicală autohtonă.

Iar pentru mulți români, Mircea Baniciu va rămâne mereu vocea care cânta „Andrii Popa”.

CITEȘTE ȘI: Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan”. Cum mai arată Adina Galupa și la ce proiect lucrează acum

 Vă amintiți de Stela Enache și ai săi ”Ani de liceu”? De 1 mai, artista a dat un concert într-un loc neașteptat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Știri
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Știri
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui...
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
Gandul.ro
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un decor neobișnuit”
Adevarul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi...
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit
Digi24
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje...
Un expert în călătorii dezvăluie trucul simplu pentru a evita întârzierile din aeroport
Mediafax
Un expert în călătorii dezvăluie trucul simplu pentru a evita întârzierile din aeroport
Parteneri
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat...
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Click.ro
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care...
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor
Digi 24
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie
Digi24
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul...
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
Gandul.ro
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor ...
Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor Accuweather
A ridicat Cupa Campionilor cu Steaua, dar sfârșitul lui a fost cumplit. Din paradisul fotbalului direct ...
A ridicat Cupa Campionilor cu Steaua, dar sfârșitul lui a fost cumplit. Din paradisul fotbalului direct în iadul vieții
BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?
BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?
Au divorțat, dar au rămas parteneri în afaceri. Acum câștigă milioane de dolari
Au divorțat, dar au rămas parteneri în afaceri. Acum câștigă milioane de dolari
Vezi toate știrile