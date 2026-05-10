Noua cățelușă a Reginei Camilla a devenit vedetă într-un mesaj special transmis de Charles pentru David Attenborough

De: Paul Hangerli 10/05/2026 | 07:20
Familia regală britanică este cunoscută de zeci de ani pentru dragostea sa față de animale, iar câinii au avut mereu un loc special în viața monarhilor. De la celebrii corgi ai defunctei Queen Elizabeth II până la animalele de companie ale Prințului și Prințesei de Wales, patrupedele au devenit aproape parte din imaginea oficială a Casei Regale.

De această dată însă, în centrul atenției a fost Moley, cățelușa adoptată de Queen Camilla, care a apărut într-un videoclip-surpriză dedicat aniversării de 100 de ani a lui David Attenborough.

Momentul special filmat la Balmoral

În cadrul unei gale organizate la Royal Albert Hall, publicul a putut vedea un videoclip emoționant filmat la Balmoral Castle.
În imagini, King Charles III apare așezat la biroul său, pregătindu-se să îi scrie o scrisoare lui David Attenborough cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Lângă el apare și Moley, care pare să participe cuminte la întregul moment.

„Ești pregătită? Hai, fetiță bună”, poate fi auzit spunând regele înainte să înceapă să scrie felicitarea.

Apoi, Charles citește mesajul adresat celebrului naturalist:

„Dragă David, soția mea și cu mine suntem încântați să aflăm că îți vei sărbători cea de-a 100-a aniversare pe 8 mai și am vrut să îți transmitem cele mai călduroase felicitări pentru această ocazie specială.”

Mesajul continuă într-o notă personală și nostalgică:

„Este uimitor să mă gândesc că ne cunoaștem de mai bine de 60 de ani. De fapt, cred că ne-am întâlnit prima dată în 1958, cu aproape un deceniu înaintea apariției televiziunii color și, desigur, drumurile noastre s-au intersectat de multe ori de atunci.”Moley a venit în familia regală după o pierdere dureroasă

Moley a fost adoptată de Regina Camilla în februarie anul trecut, la doar câteva luni după moartea câinelui ei, Beth, care a murit în noiembrie 2024.
Beth era extrem de iubită de regină, iar vestea dispariției sale a fost anunțată de palat printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

„Un trist rămas-bun pentru Beth, iubita companioană a Reginei de la @Battersea Dogs and Cats Home, care a adus atât de multă bucurie, fie în timpul plimbărilor, ajutând la îndatoririle oficiale sau ghemuită lângă foc.”

Mesajul a emoționat atunci mulți admiratori ai familiei regale.

Regina Camilla a explicat chiar ea de unde vine numele „Moley”

Câteva luni după pierderea lui Beth, Regina Camilla a vorbit pentru prima dată despre noul cățel în timpul unei vizite la Canterbury.
Acolo, soția regelui Charles a inaugurat o statuie dedicată scriitoarei Aphra Behn și a vizitat Beaney House of Art & Knowledge.

În timpul întâlnirii cu un grup de vizitatori cu deficiențe de vedere, Camilla s-a aplecat să mângâie un câine-ghid golden retriever și a povestit că tocmai adoptase un cățel de opt săptămâni pe nume Moley.

Potrivit reginei, numele a fost ales pentru că patrupedul „arată exact ca o cârtiță”.
Se crede că Moley provine de la adăpostul Battersea Dogs and Cats Home și că s-a născut în a doua zi de Crăciun.
Întrebată ce rasă este noul membru al familiei regale, Camilla a răspuns cu umor:

„Foarte bună întrebarea. Este puțin din toate. Este un câine adoptat.”

Potrivit informațiilor apărute ulterior, mama lui Moley ar fi jumătate Jack Russell și jumătate rasă necunoscută, în timp ce rasa tatălui nu este cunoscută.

De-a lungul timpului, animalele de companie au devenit aproape un simbol al familiei regale britanice. De la corgii reginei Elizabeth până la câinii Prințului și Prințesei de Wales, aceste apariții au contribuit adesea la imaginea mai apropiată și mai caldă a monarhiei.

Iar acum, Moley pare pregătită să devină noua vedetă canină a palatului.

