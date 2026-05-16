Și-a terorizat iubitul, după ce a fost înșelată cu fosta. Povestea pe care România nu a mai auzit-o niciodată

În Bucureștiul academic, Judecătoria Sectorului 5 a primit un dosar care pare scris de un scenarist lăsat nesupravegheat. Totul a pornit de la un triunghi amoros așa cum România nu a mai văzut. O fostă relație „semiromantică”, cum a fost descrisă chiar în instanță, s-a transformat într-un scandal cu acuzații de agresiune și tentativă de abuz cu o…scândură. Pe scurt, și pe înțelesul tuturor, ea (fost el) și-a torturat iubitul care a înșelat-o cu ex-iubita ei (lui). Complicat! CANCAN.RO are detalii!

Reclamantul, student la Psihologie, a cerut ordin de protecție împotriva fostei partenere de apartament și de practici mai…aparte. O tânără (fost tânăr) care, potrivit documentelor depuse la dosar, l-ar fi agresat după ce a descoperit că acesta îi folosea tratamentul hormonal fără acord. Doar că, dincolo de scandalul cu testosteronul „dispărut”, în ecuație apare și condimentul clasic al tuturor tragediilor moderne: fosta iubită devenită actuala iubită a altcuiva. Mai exact, actuala parteneră a reclamantului este chiar fosta parteneră a pârâtei. Dar detaliile cutremurătoare abia acum urmează!

Pârâta a susținut că între cei doi exista un tip de dinamică mai…agresivă, acceptată reciproc și că episodul ar fi degenerat dintr-un joc spicy într-o altercație reală. Reclamantul a descris însă o noapte în care a fost lovit și chiar ea a încercat să-l abuzeze cu o scândură…în spate.

Un altfel de 50 Shades of Grey (gone wrong)

Instanța a respins acuzația de violență pe motiv că nu a fost suficient probată, însă a reținut existența agresiunilor fizice și a emis ordin de protecție. Judecătorii au concluzionat că, deși cei doi practicau frecvent „activități prea spicy” și aveau antecedente de relații mai…dure, asta nu înseamnă consimțământ perpetuu pentru orice episod violent. În timpul audierilor, reclamantul a susținut că a început să înregistreze scandalul de teamă, moment în care pârâta ar fi devenit și mai agresivă încercând să îi ia telefonul.

El a mai povestit că a fugit din casă la 4:30 dimineața, țipând după ajutor, în timp ce era urmărit pe stradă. Pârâta, în schimb, a negat tentativa cu…scândura. Momentul aproape suprarealist al procesului a fost când avocații au început să dezbată serios dacă agresiunile erau sau nu parte dintr-o rutină „erotică” deja stabilită între părți. Reclamantul a spus direct că actuala lui relație cu fosta parteneră a pârâtei ar putea fi adevărata sursă a exploziei. Pârâta a negat că ar fi afectată emoțional și a insistat că l-a „încurajat” în noua relație.

În final, judecătorii au decis că există o stare reală de tensiune și teamă și au impus un ordin de protecție pentru o lună. Pârâta trebuie să păstreze distanță și nu mai are voie să contacteze reclamantul. Instanța a refuzat însă cererea de interdicție privind accesul la Facultatea de Psihologie, motivând că ambii trebuie să își continue studiile.

