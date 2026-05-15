Avocatul interlopilor influenceri, acuzat de hărțuire! Amănunte de ultimă oră dintr-un dosar ca-n filmele cu mafioți

Un nume extrem de cunoscut în lumea dosarelor grele și a personajelor controversate din România ajunge acum în centrul unui scandal cu acuzații explozive. Avocatul interlopilor influenceri, cunoscut pentru clienții săi celebri, este acuzat de o tânără de 27 de ani că ar fi transformat despărțirea lor într-un adevărat coșmar (el fiind căsătorit). Cel mai șocant episod este acela în care mama tinerei ar fi fost sunată și anunțată că fiica ei a murit. În urma acestor acuzații, tânăra a depus plângere penală. CANCAN.RO are detalii!

Cazul care îl are în centru pe celebrul avocat începe să stârnească reacții puternice, mai ales din cauza numelui și influenței acestuia în zona dosarelor în care e implicată lumea interlopă. Cunoscut pentru faptul că a reprezentat personaje controversate, el se află acum într-o ipostază complet diferită. Aceea de persoană reclamată într-un dosar cu acuzații grave de hărțuire.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, totul ar fi pornit după încheierea unei relații dintre avocat și o tânără de 27 de ani. Femeia a decis să întrerupă orice contact cu acesta, iar acela a fost momentul în care comportamentul lui ar fi devenit tot mai apăsător și greu de controlat. Tânăra ar fi fost sunată în repetate rânduri, inclusiv prin intermediul prietenelor sale, iar avocatul încerca constant să afle unde merge, cu cine se întâlnește și în ce localuri își petrece timpul.

Avocatul interlopilor influenceri, acuzat de hărțuire de fosta iubită

Cel mai tulburător episod ar fi avut loc în momentul în care mama acesteia ar fi fost contactată telefonic de o altă avocată, despre care se presupune că ar fi fost trimisă chiar de protagonistul poveștii de astăzi. În timpul apelului, mama ar fi fost anunțată că fiica ei a murit. Șocul provocat familiei ar fi fost uriaș, iar incidentul ar fi reprezentat punctul în care tânăra a decis să meargă oficial la poliție și să depună plângere penală.

Povestea ridică însă multe semne de întrebare, mai ales prin prisma poziției și influenței pe care avocatul le are în lumea personajelor controversate din România. Iar dacă acuzațiile se confirmă, cazul riscă să devină unul dintre cele mai scandaloase episoade care implică un nume greu din zona penală și interlopă.

