Prognoza meteo azi, 16 mai 2026. Furtuni violente lovesc Oltenia! Meteorologii anunță ploi torențiale și risc de grindină în următoarele ore

România va traversa un episod de vreme instabilă, cu diferențe mari între regiuni. Deși temperaturile vor rămâne plăcute și chiar ridicate în sud, furtunile, ploile torențiale și vijeliile își vor face simțită prezența în multe zone ale țării. Meteorologii recomandă prudență, mai ales în intervalele în care sunt anunțate fenomene meteo severe.

Vremea în România

Conform prognozei ANM vremea va deveni instabilă în mare parte din țară în intervalul 16 mai, ora 09:00 – 17 mai, ora 09:00. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase regiuni, mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții. Temperaturile maxime vor varia între 17 și 27 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Muntenia, în timp ce pe litoral vremea va rămâne mai răcoroasă.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Banat, Crișana și Maramureș, vremea va fi instabilă, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt care pot atinge 45-55 km/h. Izolat, meteorologii avertizează asupra posibilității apariției vijeliilor și grindinei. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 24 de grade.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va avea parte de una dintre cele mai calde zile din țară, cu maxime ce pot ajunge la 27 de grade. Totuși, vremea se va strica spre după-amiază, când vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere și intensificări de vânt. În sud-estul țării, instabilitatea atmosferică va fi prezentă local, iar cantitățile de apă pot deveni importante în intervale scurte de timp.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia se va afla printre regiunile cele mai afectate de instabilitatea atmosferică. Sunt prognozate furtuni, ploi abundente și posibile vijelii, în special în cursul serii și al nopții. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/mp. Temperaturile maxime vor urca până la 25 de grade.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va fi schimbătoare. Ploile și descărcările electrice vor apărea local, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată. Temperaturile se vor menține plăcute pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 21 și 24 de grade.

Vremea în centrul țării și la munte

În Transilvania și în zona Carpaților, vremea va deveni instabilă mai ales după-amiaza. La munte sunt așteptate averse, furtuni și intensificări de vânt, iar pe alocuri se pot semnala grindină și cantități importante de apă. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade. Dimineața, în depresiuni și pe văi, se poate forma ceață.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi mai răcoroasă comparativ cu restul țării. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 17-20 de grade. Cerul va fi variabil, însă izolat sunt posibile ploi și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi caldă în prima parte a zilei, cu temperaturi maxime de 25-26 de grade. După-amiaza și noaptea, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Există condiții de vijelie și grindină. Minimele nocturne vor coborî spre 9-12 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca se anunță maxime de aproximativ 21-22 de grade, cu ploi și furtuni în a doua parte a zilei.

La Timișoara, temperaturile vor ajunge la 23-24 de grade, însă sunt prognozate averse și descărcări electrice.

La Iași, vremea va fi variabilă, cu maxime de 22-23 de grade și ploi locale.

La Craiova, vremea va fi caldă, cu până la 25 de grade, dar și cu furtuni și ploi torențiale spre seară.

La Constanța, temperaturile vor rămâne mai scăzute, în jur de 18-19 grade, iar vremea va fi schimbătoare.

La Brașov, maximele vor atinge 19-20 de grade, cu ploi și descărcări electrice în cursul după-amiezii.

