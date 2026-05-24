Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf

Doi alpiniști de origine indiană au murit pe Muntele Everest pe 22 mai 2026, după ce au reușit să atingă vârful muntelui. Tragedia s-a produs în timpul coborârii, la doar câteva ore după ce cei doi ajunseseră pe cel mai înalt punct al planetei.

Informația a fost confirmată de un ofițer de legătură al Departamentului de Turism din Nepal, aflat în tabăra de bază Everest. Cei doi alpiniști făceau parte dintr-o expediție organizată de compania nepaleză Pioneer Adventures, una dintre firmele importante de ghidaj montan din Himalaya.

Potrivit publicației Everest Chronicle, victimele au fost identificate drept Arun Kumar Tiwari și Sandeep Are, ambii de origine indiană. Reprezentanții companiei au precizat că decesele au fost provocate de probleme medicale apărute la mare altitudine și nu de accidente precum căderi sau avalanșe.

Arun Kumar Tiwari a murit lângă Hillary Step

Arun Kumar Tiwari a murit în noaptea de 21 mai, în apropiere de Hillary Step, una dintre cele mai dificile porțiuni ale traseului spre vârful Everest. Acesta reușise să atingă vârful în cursul aceleiași zile, însă starea lui s-a agravat rapid în timpul coborârii.

Surse citate de presa internațională au declarat că patru ghizi șerpa încercau să îl ajute și să îl transporte spre altitudini mai joase în momentul în care a decedat. Zona în care s-a produs tragedia este extrem de dificilă, mai ales în condițiile oboselii severe și ale lipsei de oxigen resimțite după ascensiune.

Sandeep Are a suferit de orbire de zăpadă

Sandeep Are, care a ajuns și el pe vârf pe 21 mai, a murit în timpul coborârii, deasupra Taberei II, la aproximativ 6.400 de metri altitudine. Potrivit informațiilor apărute în Nepal, acesta a dezvoltat orbire de zăpadă și alte probleme medicale grave, iar echipele de salvare încercau să îl evacueze în momentul tragediei.

Persoane apropiate lui Are au declarat pentru publicația Outside că acesta era un alpinist pasionat și foarte bine pregătit pentru expediția pe Everest. Locuia în Phoenix, Arizona, și se antrena constant în Colorado pentru a deveni un montaniard complet.

Ghidul montan Jesse Ramos a povestit că Sandeep Are lua foarte în serios pregătirea pentru Everest și se perfecționa permanent în escaladă pe stâncă, gheață și trasee fixe. Înainte de această expediție, el urcase pe Aconcagua, cel mai înalt vârf din America de Sud, dar și pe Lobuche Peak din Nepal.

Pasionat de yoga și de munte

Cei care l-au cunoscut spun că Sandeep Are era dedicat nu doar muntelui, ci și unui stil de viață echilibrat. Practica yoga zilnic și era cunoscut pentru disciplina sa fizică și mentală. Prietenii povestesc că îi plăcea să facă exerciții yoga în natură și vorbea mereu cu drag despre India, țara sa natală.

Are lasă în urmă un fiu în vârstă de 17 ani.

Sezon aglomerat și periculos pe Everest

Moartea celor doi alpiniști ridică la cinci numărul victimelor înregistrate pe Everest în sezonul de primăvară 2026. În ultimele săptămâni și-au mai pierdut viața ghidul Lakpa Dende Sherpa, muncitorul de mare altitudine Bijaya Ghimire Bishwakarma și tânărul Phura Gyaljen Sherpa.

În ciuda tragediilor, sezonul de ascensiuni continuă într-un ritm intens pe Everest. Pe 22 mai, peste 70 de alpiniști au reușit să atingă vârful, în ciuda vânturilor puternice de la peste 7.900 de metri altitudine. Astfel, numărul total al ascensiunilor reușite în acest sezon a depășit 700.

Tot pe 22 mai, celebrul Pa Dawa Sherpa a urcat Everest pentru a 31-a oară, apropiindu-se la o singură ascensiune de recordul mondial deținut de Kami Rita Sherpa.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în Austria! Un român de 20 de ani a murit într-un accident de motocicletă, iar pasagera de 17 ani rănită

Doliu în lumea NASCAR: a murit subit, la 41 de ani. „Pur și simplu nu pot înțelege această veste”