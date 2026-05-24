Acasă » Știri » Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf

Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf

De: Paul Hangerli 24/05/2026 | 06:30
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Tragedie pe Everest, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Doi alpiniști de origine indiană au murit pe Muntele Everest pe 22 mai 2026, după ce au reușit să atingă vârful muntelui. Tragedia s-a produs în timpul coborârii, la doar câteva ore după ce cei doi ajunseseră pe cel mai înalt punct al planetei.

Informația a fost confirmată de un ofițer de legătură al Departamentului de Turism din Nepal, aflat în tabăra de bază Everest. Cei doi alpiniști făceau parte dintr-o expediție organizată de compania nepaleză Pioneer Adventures, una dintre firmele importante de ghidaj montan din Himalaya.

Potrivit publicației Everest Chronicle, victimele au fost identificate drept Arun Kumar Tiwari și Sandeep Are, ambii de origine indiană. Reprezentanții companiei au precizat că decesele au fost provocate de probleme medicale apărute la mare altitudine și nu de accidente precum căderi sau avalanșe.

Arun Kumar Tiwari a murit lângă Hillary Step

Arun Kumar Tiwari a murit în noaptea de 21 mai, în apropiere de Hillary Step, una dintre cele mai dificile porțiuni ale traseului spre vârful Everest. Acesta reușise să atingă vârful în cursul aceleiași zile, însă starea lui s-a agravat rapid în timpul coborârii.

Surse citate de presa internațională au declarat că patru ghizi șerpa încercau să îl ajute și să îl transporte spre altitudini mai joase în momentul în care a decedat. Zona în care s-a produs tragedia este extrem de dificilă, mai ales în condițiile oboselii severe și ale lipsei de oxigen resimțite după ascensiune.

Sandeep Are a suferit de orbire de zăpadă

Sandeep Are, care a ajuns și el pe vârf pe 21 mai, a murit în timpul coborârii, deasupra Taberei II, la aproximativ 6.400 de metri altitudine. Potrivit informațiilor apărute în Nepal, acesta a dezvoltat orbire de zăpadă și alte probleme medicale grave, iar echipele de salvare încercau să îl evacueze în momentul tragediei.

Persoane apropiate lui Are au declarat pentru publicația Outside că acesta era un alpinist pasionat și foarte bine pregătit pentru expediția pe Everest. Locuia în Phoenix, Arizona, și se antrena constant în Colorado pentru a deveni un montaniard complet.

Ghidul montan Jesse Ramos a povestit că Sandeep Are lua foarte în serios pregătirea pentru Everest și se perfecționa permanent în escaladă pe stâncă, gheață și trasee fixe. Înainte de această expediție, el urcase pe Aconcagua, cel mai înalt vârf din America de Sud, dar și pe Lobuche Peak din Nepal.

Pasionat de yoga și de munte

Cei care l-au cunoscut spun că Sandeep Are era dedicat nu doar muntelui, ci și unui stil de viață echilibrat. Practica yoga zilnic și era cunoscut pentru disciplina sa fizică și mentală. Prietenii povestesc că îi plăcea să facă exerciții yoga în natură și vorbea mereu cu drag despre India, țara sa natală.

Are lasă în urmă un fiu în vârstă de 17 ani.

Sezon aglomerat și periculos pe Everest

Moartea celor doi alpiniști ridică la cinci numărul victimelor înregistrate pe Everest în sezonul de primăvară 2026. În ultimele săptămâni și-au mai pierdut viața ghidul Lakpa Dende Sherpa, muncitorul de mare altitudine Bijaya Ghimire Bishwakarma și tânărul Phura Gyaljen Sherpa.

În ciuda tragediilor, sezonul de ascensiuni continuă într-un ritm intens pe Everest. Pe 22 mai, peste 70 de alpiniști au reușit să atingă vârful, în ciuda vânturilor puternice de la peste 7.900 de metri altitudine. Astfel, numărul total al ascensiunilor reușite în acest sezon a depășit 700.

Tot pe 22 mai, celebrul Pa Dawa Sherpa a urcat Everest pentru a 31-a oară, apropiindu-se la o singură ascensiune de recordul mondial deținut de Kami Rita Sherpa.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în Austria! Un român de 20 de ani a murit într-un accident de motocicletă, iar pasagera de 17 ani rănită

 Doliu în lumea NASCAR: a murit subit, la 41 de ani. „Pur și simplu nu pot înțelege această veste”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Știri
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice locale
Știri
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice…
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Nu se va opri în curând”
Mediafax
Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Nu se va opri în curând”
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 24 mai 2026. Nativii acestei zodii primesc astăzi vestea că săptămâna viitoare ...
Horoscop chinezesc azi, 24 mai 2026. Nativii acestei zodii primesc astăzi vestea că săptămâna viitoare le poate aranja veniturile pe tot anul dar numai dacă se odihnesc duminică
Mădălina Ghenea, Nicoleta Luciu și Bianca Drăgușanu au sfidat ploaia și au încins atmosfera. Top ...
Mădălina Ghenea, Nicoleta Luciu și Bianca Drăgușanu au sfidat ploaia și au încins atmosfera. Top 30 dive care „și-au făcut talentul” printre stropi
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări ...
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice locale
Participarea lui Donald Trump la nunta fiului său este incertă. De ce ezită președintele american ...
Participarea lui Donald Trump la nunta fiului său este incertă. De ce ezită președintele american să meargă la ceremonie
Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste
Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste
Vezi toate știrile