BANC | Bulă și Ștrulă se duc la vânătoare

De: Alina Drăgan 26/05/2026 | 07:24
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acestea pleacă la vânătoare, iar soția în lipsa lui își face de cap. Deznodământul este hilar.

Bulă se duce la vânătoare cu prietenul lui cel mai bun. Ștrulă ia pușca, fixează luneta și se uită în jur după animale. După câteva momente, exclamă mirat:

– Bulă, Bulă! Îți văd casa de aici.

– Așa, și?

– Și nevastă-ta te înșală cu unul!

– Ștrulă, m-am săturat de ea și de aventurile ei. Așa face mereu, când sunt plecat. Împușcă-i pe amândoi: pe ea în cap și pe el.. știi tu unde!

– Dacă aștepți câteva secunde, cred că pot s-o fac dintr-un singur foc.

Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu bunătăți

Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu bunătăți. Intră în cabinet, o desface și-l îmbie pe acesta:

– Da’ serviți, domn’ doctor, îs bune, îs bio, îs de la țară, îs iecologice!

Și numai ce nu-i pune pe birou cârnați, caltaboși, jumări, slană, brânză, mere, prune, ceapă, cartofi…

– Păi bine, măi Gheorghiță, cum să le iau pe toate astea fără bani?, întreabă doctorul aparent jenat.

– Nicio problemă, zice Gheorghe scoțând portofelul din buzunar. Am adus și bani!

Alte bancuri amuzante

După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:

– Ce faci aici, tataie?

– Pescuiesc, răspunde pensionarul.

„Săracul, e dus cu pluta”, gândește trecătorul înduioșat. Îl invită în bar, la o băutură. La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:

– Și câți ai prins astăzi?

– Tu ești al șaptelea.

 

