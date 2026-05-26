Legătura dintre divorțurile lui Cabral și al lui Valentin Sanfira. Ce au făcut Andreea și Codruța după ce s-au despărțit de soții lor

Anul 2026 pare să fi adus un val de schimbări neașteptate în showbiz-ul românesc. După ce vestea despărțirii dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a surprins publicul, o altă separare a atras rapid atenția: Cabral Ibacka și Andreea Ibacka au confirmat că au decis să meargă pe drumuri diferite după mai bine de zece ani de relație și o familie construită împreună.

Deși cele două cupluri au povești complet diferite, există câteva detalii care au stârnit imediat reacții în rândul fanilor. Atât după despărțirea de Valentin Sanfira, cât și după separarea de Cabral, Codruța Filip și Andreea Ibacka au ales să facă schimbări vizibile de imagine. Semn că ambele încearcă să înceapă un nou capitol în viața lor.

Schimbare de statut, schimbare de look

Dacă până acum publicul era obișnuit să le vadă cu apariții elegante și un stil clasic blond, cele două vedete au optat recent pentru transformări îndrăznețe, care le oferă un aer complet diferit. Noile apariții au fost rapid remarcate în mediul online. Fanii le-au complimentat pentru curajul de a încerca ceva nou într-o perioadă atât de vulnerabilă din punct de vedere personal.

În plus, atât Andreea Ibacka, cât și Codruța Filip par mai active ca niciodată pe rețelele sociale. Cele două postează frecvent imagini din viața de zi cu zi, din vacanțe, proiecte profesionale sau momente petrecute alături de apropiați.

Mulți dintre urmăritori consideră că această schimbare de atitudine reflectă dorința lor de a se concentra mai mult pe propria persoană și pe echilibrul emoțional după încheierea relațiilor.

Veste șoc în showbiz-ul românesc

În cazul lui Cabral și Andreea Ibacka, vestea separării a venit ca un adevărat șoc pentru public. Cu atât mai mult cu cât cei doi păreau unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. De-a lungul anilor, au vorbit deschis despre familie, provocările vieții de părinți și modul în care au reușit să își păstreze relația puternică în ciuda programului aglomerat.

Nici despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira nu a trecut neobservată. Cei doi au format un cuplu apreciat de fanii muzicii populare. Aparițiile lor împreună erau mereu apreciate pentru naturalețea și apropierea pe care o afișau în public.

Chiar dacă divorțurile au luat prin surprindere publicul, atât Codruța Filip, cât și Andreea Ibacka par hotărâte să privească înainte. Transformările de look, proiectele noi și energia afișată în mediul online par să transmită același mesaj. Începuturile dificile pot deveni, în timp, oportunități pentru reinventare și redescoperire personală.

