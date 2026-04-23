Gestul făcut de Codruța Filip după despărțirea de Valentin Sanfira l-a indignat pe Adrian Cuculis: ”De ce să faci lucrul ăsta?!”

Avocatul Adrian Cuculis intervine în divorțul momentului. Acesta a vorbit despre separarea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip și a criticat-o vehement pe artistă. Avocatul consideră că aceasta s-a folosit de divorț și a făcut „spectacol” pe seama acestuia. Mai mult, Adrian Cuculis a criticat un gest pe care cântăreața l-a făcut înainte ca divorțul să fie făcut public.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

Avocatul Adrian Cuculis o critică vehement pe Codruța Filip

Avocatul Adrian Cuculis a vorbit recent despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Acesta nu s-a abținut și a criticat-o pe artistă. Spune că ea nu a gestionat deloc divorțul într-o manieră elegantă și nu înțelege de ce și-a făcut toate nemulțumirile publice.

De asemenea, avocatul a criticat apariția Codruței Filip în cadrul spectacolului organizat de Valentin Sanfira de Ziua Îndrăgostiților. Cei doi au pozat atunci într-un cuplu perfect, deși decizia separării fusese luată.

„Aici vine în discuție nu faptul că a scos la suprafață că exista ca produs, dar a promovat-o masiv. A scos-o și foarte bine că a făcut lucrurile astea. Dar cum să vii tu la concertul din 14 februarie când tu ai semnat actele de divorț cu două săptămâni înainte? Hai să spunem că e și ipoteza asta, că știi că eu ți le întorc imediat. Noi nu suntem într-o situație de litigare a vreunei chestiuni, ci într-o dezbatere de pe margine, cu niște elemente suplimentare, că am discutat cu el. Dar de acolo, de la a schimba câteva replici, că e o notificare, până la a ajunge la acuzații publice că viața ta a fost o minciună și că a fost îngrozitor, până la urmă tu dinamitezi relația pe care ați avut-o 7 ani. Nu e în regulă. E ca și cum ai vedea orice alt cuplu pe care îl percepeai ca fiind foarte frumos, niște oameni care arătau foarte bine împreună (și sunt frumoși amândoi, asta nu putem să o tăgăduim), și apoi unul dintre ei vine din interior și spune asta. Aici vine partea antagonică: dacă noi stabilim că nu spunem nimic, suntem de acord, mergem amândoi la concert, e ok până aici. După care, după ce totul e bine, frumos și divorțăm și facem toate lucrurile astea, tu te apuci să mergi la nu știu ce podcast și să scoți viața personală în public. De ce să faci lucrul ăsta?”, a declarat Adrian Cuculis.

